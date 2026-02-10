En lugar de utilizar agua con gas, puedes usar agua natural, si lo prefieres.

Ingredientes, para 4 personas

1 manzana Granny Smith

1 zanahoria grande

2-3 pencas de apio (con hojas)

2 naranjas

500 ml de agua con gas

1 cucharada de miel

Elaboración

Pela la manzana, retírale el corazón y las semillas del centro con un cuchillo. Trocéala y pon los trozos en un bol. Pela la zanahoria, córtala en trozos pequeños y añádelos al vaso. Limpia una rama de apio (retírale las hojas), pícala y añádela al vaso. Exprime el zumo de las 2 naranjas y viértelo al vaso. Añade la miel y el agua con gas (es recomendable no añadir todo el agua desde el principio, sino ir probando hasta encontrar la textura deseada). Pon la tapa y tritura hasta que quede bien fino.

Limpia el resto del apio y haz unos bastoncitos finos de 12-15 cm de largo. Reserva las hojas para decorar.

Reparte el batido en 4 vasos y pon una rama en cada vaso. Decora con unas hojitas de apio y sirve.