Karlos Arguiñano señala los minutos exactos para cocinar los calamares: “Se quedan muy tiernos”

El chef ha desvelado, mientras explicaba paso a paso la receta, cuánto tiempo hay que cocinar los calamares, y de qué modo, para que salgan tiernos.

Karlos Arguiñano nos ha presentado una receta de salteado de calamares encebollados con arroz negro, un plato muy completo ideal para el fin de semana.

Salteado de calamares encebollados con arroz negro

Siguiendo paso a paso su receta, tú mismo podrás disfrutar de un plato rico y nutritivo. Y entre sus detalles destaca la manera de cocinar los calamares, independientemente de si son congelados, más grandes o más pequeños.

Arguiñano ha desvelado el tiempo exacto que hay que cocinarlos para sacarles todo su sabor: “Se quedan muy tiernos”, señala el chef, avisando que tiene que ser a fuego fuerte.

¡Atento a ese cronómetro! Porque la clave de Arguiñano es tan rápida que, si pestañeas, te la pierdes. En el vídeo de arriba tienes todos los detalles, ¡dale al play y descúbrelo!

