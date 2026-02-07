Karlos Arguiñano señala los minutos exactos para cocinar los calamares: “Se quedan muy tiernos”

Karlos Arguiñano nos ha presentado una receta de salteado de calamares encebollados con arroz negro, un plato muy completo ideal para el fin de semana.

Siguiendo paso a paso su receta, tú mismo podrás disfrutar de un plato rico y nutritivo. Y entre sus detalles destaca la manera de cocinar los calamares, independientemente de si son congelados, más grandes o más pequeños.

Arguiñano ha desvelado el tiempo exacto que hay que cocinarlos para sacarles todo su sabor: “Se quedan muy tiernos”, señala el chef, avisando que tiene que ser a fuego fuerte.

¡Atento a ese cronómetro! Porque la clave de Arguiñano es tan rápida que, si pestañeas, te la pierdes. En el vídeo de arriba tienes todos los detalles, ¡dale al play y descúbrelo!