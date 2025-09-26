Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Para 4 personas

Arroz cremoso con gambas, una receta fácil y perfecta para el fin de semana, de Karlos Arguiñano

Esta receta de arroz cremoso con gambas que ha preparado Karlos Arguiñano no solo es reconfortante y sabroso, sino también una opción muy completa si quieres cuidarte sin complicaciones.

Arroz cremoso con gambas

Publicidad

El arroz admite prácticamente cualquier especia y es muy fácil de perfumar con ingredientes clásicos como ajo, laurel, perejil, apio... o con algunos más exóticos como salsa de soja, curry, miso o ciruelas umeboshi.

Ingredientes, para 4 personas

  • 400 g de arroz
  • 400 g de gambas
  • 2 ñoras
  • 1 cebolleta
  • 1 pimiento verde
  • ½ pimiento rojo (pelado)
  • 2 dientes de ajo
  • 2 tomates maduros (pequeños)
  • 1,6 l de caldo de gambas (resultante de cocer las cabezas y las cascaras de las gambas)
  • Aceite de oliva virgen extra
  • Sal
  • ½ cucharadita de azafrán en polvo
  • Perejil
Ingredientes Arroz cremoso con gambas
Ingredientes Arroz cremoso con gambas | antena3.com

Elaboración

Calienta 3-4 cucharadas de aceite en una tartera (cazuela amplia y baja). Pela los dientes de ajo, córtalos en daditos e introdúcelos en la tartera. Corta la cebolleta de la misma manera y agrégala. Rehoga las verduras a fuego medio durante 4-5 minutos. Trocea las ñoras y corta los pimientos en dados, y agrégalos a la tartera. Corta los tomates en dados e incorpóralos.

Rehoga las verduras a fuego medio
Rehoga las verduras a fuego medio | antena3.com

Sazona y cocina las hortalizas a fuego medio durante 15 minutos. Pásalas a un vaso batidor, vierte parte del caldo y tritúralas con una batidora eléctrica.

Calienta la misma tartera donde has rehogado las hortalizas, añade 2 cucharadas de aceite, introduce el arroz y rehógalo brevemente.

Añade las verduras trituradas, el polvo de azafrán y el caldo. Mezcla bien y cocina el arroz (removiéndolo de vez en cuando) durante 18 minutos.

Mezcla bien
Mezcla bien | antena3.com

Sazona las gambas, introdúcelas en la tartera, mezcla suavemente (1 minuto), apaga el fuego y sirve. Decora los platos con un poco de perejil picado y unas hojas de perejil.

Antena 3» Programas» Cocina abierta de Karlos Arguiñano» Recetas hoy de Arguiñano» Arroces

Publicidad

Programas

Arroz cremoso con gambas

Arroz cremoso con gambas, una receta fácil y perfecta para el fin de semana, de Karlos Arguiñano

Obligada a llevar yihad.

Expulsada del instituto por llevar velo islámico: "Siento que me obligan a elegir entre mi educación y mi libertad"

Abogado hermano de Sánchez.

El abogado de David Sánchez en Espejo Público: "Tenemos que plantearnos si este tribunal goza de imparcialidad"

Malú, coach de La Voz
Esta noche, a las 22.00h

Una talent sorprende a su madre en la segunda noche de Audiciones a ciegas de La Voz

Polémica por los comportamientos de los monitores.
Denuncia

Polémica por un campamento vasco en el que los monitores paseaban desnudos: "Tenían que chuparles un dedo para poder merendar"

Loquillo y su hijo
En plató

El hijo de Loquillo cuenta cómo fue la pedida de mano de sus padres: "Lo hizo en el cumpleaños de mi madre"

Cayo Sanz, el hijo de Loquillo, presenció cómo su padre le pedía la mano a su madre unos meses antes de cumplir 40 años. ¡No te lo pierdas!

Alta tensión en directo.
Flotilla Gaza

Rifirrafe entre Elisa Beni y Arsenio Escolar por el envío del buque Furor a Gaza: "Metes baza siempre"

El envío por parte del Gobierno de un buque de la armada para escoltar a la flotilla que también partió de España para realizar labores humanitarias en Gaza está generando un gran debate y ha hecho que estalle la tensión entre los colaboradores.

Elisa Beni en Espejo Público.

La declaración de Adriana Lastra en la que aseguraba no saber nada de la relación de Ábalos con la prostitución: "Una mala racha"

Álex González, brillante en la sección de Trancas y Barrancas: “Hay que fijarse en los detalles”

Álex González, brillante en la sección de Trancas y Barrancas: “Hay que fijarse en los detalles”

Disfruta de la entrevista completa a Álex González en El Hormiguero

Disfruta de la entrevista completa a Álex González en El Hormiguero

Publicidad