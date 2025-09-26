Arroz cremoso con gambas, una receta fácil y perfecta para el fin de semana, de Karlos Arguiñano

El arroz admite prácticamente cualquier especia y es muy fácil de perfumar con ingredientes clásicos como ajo, laurel, perejil, apio... o con algunos más exóticos como salsa de soja, curry, miso o ciruelas umeboshi.

Ingredientes, para 4 personas

400 g de arroz

400 g de gambas

2 ñoras

1 cebolleta

1 pimiento verde

½ pimiento rojo (pelado)

2 dientes de ajo

2 tomates maduros (pequeños)

1,6 l de caldo de gambas (resultante de cocer las cabezas y las cascaras de las gambas)

Aceite de oliva virgen extra

Sal

½ cucharadita de azafrán en polvo

Perejil

Ingredientes Arroz cremoso con gambas | antena3.com

Elaboración

Calienta 3-4 cucharadas de aceite en una tartera (cazuela amplia y baja). Pela los dientes de ajo, córtalos en daditos e introdúcelos en la tartera. Corta la cebolleta de la misma manera y agrégala. Rehoga las verduras a fuego medio durante 4-5 minutos. Trocea las ñoras y corta los pimientos en dados, y agrégalos a la tartera. Corta los tomates en dados e incorpóralos.

Rehoga las verduras a fuego medio | antena3.com

Sazona y cocina las hortalizas a fuego medio durante 15 minutos. Pásalas a un vaso batidor, vierte parte del caldo y tritúralas con una batidora eléctrica.

Calienta la misma tartera donde has rehogado las hortalizas, añade 2 cucharadas de aceite, introduce el arroz y rehógalo brevemente.

Añade las verduras trituradas, el polvo de azafrán y el caldo. Mezcla bien y cocina el arroz (removiéndolo de vez en cuando) durante 18 minutos.

Mezcla bien | antena3.com

Sazona las gambas, introdúcelas en la tartera, mezcla suavemente (1 minuto), apaga el fuego y sirve. Decora los platos con un poco de perejil picado y unas hojas de perejil.