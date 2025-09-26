Para 4 personas
Arroz cremoso con gambas, una receta fácil y perfecta para el fin de semana, de Karlos Arguiñano
Esta receta de arroz cremoso con gambas que ha preparado Karlos Arguiñano no solo es reconfortante y sabroso, sino también una opción muy completa si quieres cuidarte sin complicaciones.
El arroz admite prácticamente cualquier especia y es muy fácil de perfumar con ingredientes clásicos como ajo, laurel, perejil, apio... o con algunos más exóticos como salsa de soja, curry, miso o ciruelas umeboshi.
Ingredientes, para 4 personas
- 400 g de arroz
- 400 g de gambas
- 2 ñoras
- 1 cebolleta
- 1 pimiento verde
- ½ pimiento rojo (pelado)
- 2 dientes de ajo
- 2 tomates maduros (pequeños)
- 1,6 l de caldo de gambas (resultante de cocer las cabezas y las cascaras de las gambas)
- Aceite de oliva virgen extra
- Sal
- ½ cucharadita de azafrán en polvo
- Perejil
Elaboración
Calienta 3-4 cucharadas de aceite en una tartera (cazuela amplia y baja). Pela los dientes de ajo, córtalos en daditos e introdúcelos en la tartera. Corta la cebolleta de la misma manera y agrégala. Rehoga las verduras a fuego medio durante 4-5 minutos. Trocea las ñoras y corta los pimientos en dados, y agrégalos a la tartera. Corta los tomates en dados e incorpóralos.
Sazona y cocina las hortalizas a fuego medio durante 15 minutos. Pásalas a un vaso batidor, vierte parte del caldo y tritúralas con una batidora eléctrica.
Calienta la misma tartera donde has rehogado las hortalizas, añade 2 cucharadas de aceite, introduce el arroz y rehógalo brevemente.
Añade las verduras trituradas, el polvo de azafrán y el caldo. Mezcla bien y cocina el arroz (removiéndolo de vez en cuando) durante 18 minutos.
Sazona las gambas, introdúcelas en la tartera, mezcla suavemente (1 minuto), apaga el fuego y sirve. Decora los platos con un poco de perejil picado y unas hojas de perejil.
