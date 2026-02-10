Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores Momentos | 10 de febrero de 2026

Teresa consigue caer en el gajo de los 1.000€ y doblarlo gracias a la ‘doble letra’

La concursante del atril amarillo ha logrado resolver un panel de 2.000€ con la ayuda de los comodines.

2_GajoMil

Teresa consigue doblar los 1.000€ gracias al 'me lo quedo'

Publicidad

Adrián Moreno
Publicado:

El panel ha pasado por los tres concursantes y todos ellos han caído en la quiebra, a diferencia de Tere, que ha utilizado el comodín para seguir tirando y ha conseguido caer en la casilla de 1.000€

El comodín no es la única ventaja que ha utilizado Teresa, con la ayuda del ‘super comodín’, ha empleado la ‘doble letra’ para pasar de 1.000 a 2.000€ y posicionarse en cabeza para jugar la final.

Aunque ha conseguido una cifra tan elevada, por un momento no sabía la respuesta del panel y corría el riesgo de perderlo, pero gracias a una tirada más ha conseguido sacar la consonante que le faltaba para descifrarlo.

Antena 3» Programas» La ruleta de la suerte» Mejores momentos

Publicidad

Programas

2_GajoMil

Teresa consigue caer en el gajo de los 1.000€ y doblarlo gracias a la ‘doble letra’

Claudia Campillo, víctima de abusos sexuales por su abuelo

Claudia Campillo, víctima de abusos sexuales en su familia: "Lo más duro fue lo que vino después"

1_Maripi

Jorge Fernández bromea: “¿Tú crees que puedes empezar así de bien?”

Futuro de las elecciones en Aragón.
ELECCIONES ARAGÓN

Un periodista aragonés analiza el escenario tras las elecciones en Aragón: "Pilar Alegría dispara como un ascensor a Vox"

Jordi Sevilla en Espejo Público.
Análisis elecciones Aragón

Jordi Sevilla llama "cobarde" a Susana Díaz: "¿Vamos a estar callados viendo cómo se hunde el PSOE?"

Arroz al horno con alcachofas y codornices
Para 4 personas

Arroz al horno con alcachofas y codornices, de Arguiñano: una cazuela completa, reconfortante y muy agradecida para el cuerpo

Arguiñano ha preparado una cazuela muy completa de arroz con alcachofas y codornices. Sigue los pasos del cocinero y disfruta de un platazo que recordarás toda la vida.

El alimento en forma de bebida, de Arguiñano: batido de manzana, zanahoria y apio
Para 4 personas

El alimento en forma de bebida, de Arguiñano: batido de manzana, zanahoria y apio

Karlos Arguiñano ha elaborado un batido con tanto colorido como nutrientes. Es saludable, saciante si no lo cuelas y refrescante si lo prefieres colado.

Vista del Alvia accidentado, en el lugar de descarrilamiento de los trenes en el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba)

Familiares de víctimas del accidente de tren de Adamuz denuncian el robo de dinero y relojes de sus seres queridos tras el choque

"Un Remedios Cervantes no podemos hacer"

"Un Remedios Cevantes no podemos hacer": ¿Se repetirá el hito 15 años después?

Angustia hasta el último segundo y un musical brillante dejan sin palabras a Lola Lolita en El Desafío

Angustia hasta el último segundo y un musical brillante dejan sin palabras a Lola Lolita en El Desafío

Publicidad