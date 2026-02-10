Teresa consigue caer en el gajo de los 1.000€ y doblarlo gracias a la ‘doble letra’

El panel ha pasado por los tres concursantes y todos ellos han caído en la quiebra, a diferencia de Tere, que ha utilizado el comodín para seguir tirando y ha conseguido caer en la casilla de 1.000€

El comodín no es la única ventaja que ha utilizado Teresa, con la ayuda del ‘super comodín’, ha empleado la ‘doble letra’ para pasar de 1.000 a 2.000€ y posicionarse en cabeza para jugar la final.

Aunque ha conseguido una cifra tan elevada, por un momento no sabía la respuesta del panel y corría el riesgo de perderlo, pero gracias a una tirada más ha conseguido sacar la consonante que le faltaba para descifrarlo.