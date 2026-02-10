Jorge Fernández bromea: “¿Tú crees que puedes empezar así de bien?”

Con el nerviosismo de ser la primera concursante en tirar, sumado a tener una cifra tan alta en su marcador desde el inicio, Maripi ha conseguido resolver el primer panel del programa de hoy.

Maripi ha puesto a todos en vilo tras rozar durante tres tiradas seguidas el ‘pierde turno’, incluso hasta el propio Jorge Fernández afirmaba con miedo: “Nos estás haciendo temblar a todos”.

Pese a la presión, Maripi ha conseguido resolver el panel sumando 950€ a los 100€ que ya tenía, gracias a haber resuelto la prueba de velocidad inicial y llevarse así la primera ola del programa.