Un periodista aragonés analiza el escenario tras las elecciones en Aragón: "Pilar Alegría dispara como un ascensor a Vox"

Aragón encara semanas decisivas para la formación de Gobierno tras unos resultados que han cambiado el mapa político. El crecimiento de Vox, la caída del PSOE y la desaparición del espacio de la izquierda alternativa han abierto un escenario complejo.

Mayoría posible, pero no cerrada

La aritmética parlamentaria permite la formación de un Gobierno de centro-derecha, aunque las negociaciones serán determinantes. El resultado electoral refleja, según Zandundo, un malestar claro entre los votantes: “Los 60.000 votos son el elemento fehaciente de que el desencanto es latente.”

Ese desencanto, unido a la desaparición de parte del arco político tradicional, condiciona ahora cualquier acuerdo de investidura.

La izquierda, sin liderazgo ni alianzas claras

En el bloque progresista, el panorama es más incierto. El periodista destaca la falta de liderazgo y de reacción tras los resultados. “No se puede opinar donde no hay nadie al frente”. Por la ausencia de un análisis inmediato y la clara desorientación del espacio que ocupaban Podemos y otras fuerzas de izquierda.

Pilar Alegría no habla de su resultado sino de futuro, dispara como un aspersor hacia Vox, hacia el PP”. Con un único objetivo: “quitarse la paja de sus hombros para intentar no tener que dar explicaciones.”

Un escenario abierto

Por ahora, Aragón entra en una fase de negociaciones discretas, con contactos previstos en los próximos días.

La pregunta no es tanto si habrá Gobierno, sino cuándo y con qué apoyos. “Los aragoneses han dicho de forma masiva, rozando el 60 %, que quieren un gobierno de centro-derecha en Aragón". A partir de ahora, será la política la que tenga que traducir ese resultado en un Ejecutivo estable.

