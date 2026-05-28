Pilar Losantos, sobre la presunta guerra sucia del PSOE: "Esta semana le tocaba delinquir a Zapatero y de repente estos le cogen la delantera"

El escándalo saltó hace tiempo con la filtración de las grabaciones y audios de unas reuniones celebradas en Ferraz y que tendrían como directora de orquesta a quien da nombre al caso, Leire Díez, la célebre 'fontanera' del PSOE que negaba ser "ni fontanera ni cobarde".

El requerimiento de información y toma de declaraciones llevados a cabo por agentes de la UCO en la sede del Partido Socialista, ordenado por el magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, ha devuelto a la primera línea de la actualidad informativa este caso. Además se han conocido novedades relevantes de esta presunta actividad mafiosa por parte del PSOE.

No han sido pocas las voces que comparaban esta trama con otra bien conocida por los españoles. Ayer lo hacía Joaquín Manso, director de 'El Mundo': "Estamos ante la 'Kitchen' del Partido Socialista", decía.

Una concatenación de escándalos

Hoy se sumaba la periodista Pilar Rodríguez Losantos, presidenta de 'OkDiario', que lamentaba la sucesión constante de casos que implican al PSOE, dentro y fuera del Gobierno: "Esta semana le tocaba delinquir a Zapatero y de repente estos le cogen la delantera".

Subrayaba la dificultad que supone para la ciudadanía conocer las implicaciones de los distintos casos dado el constante goteo de información de unas y otras causas. Actualmente son hasta nueve los escándalos que asolan al Gobierno: "Por simplificar, básicamente el Partido Socialista ha financiado a una banda de mafiosos para que se dediquen a arruinarle la vida personal y profesionalmente a todo aquel que osara investigar la presunta corrupción de Pedro Sánchez", aseveraba.

Concluía su exposición haciendo un símil con la 'trama Gürtel', del Partido Popular: "Sánchez en este caso sería (...) el partícipe cuanto menos a título lucrativo de la mafia que contrataron estas cloacas (...) Estas cloacas se dedicaban a que todo aquel que investigase o se acercase al entorno de Pedro Sánchez, fuera automáticamente asesinado civilmente".

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