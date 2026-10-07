Xavier García Albiol (PP) cree que Puigdemont no vuelve a España por un "pacto" con Pedro Sánchez

"Estamos los candidatos defendiendo nuestras opciones políticas, por tanto, no contemplo reunirme con un candidato, ni con un político ni con otro". De este modo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, rechaza reunirse con Carles Puigdemont en la rueda de prensa que ofreció el martes a los medios tras el Consejo de Ministros.

El alcalde popular de Badalona, Xavier García Albiol, se encuentra en plató y reaccionaba a las palabras de Sánchez, a quien tildaba de "cínico". "No tiene límite", añadía.

Albiol ponía en contraste que Sánchez no quiera hacerse una foto con el expresident de Cataluña porque considera que "quedaría mal con el resto de España", mientras que, según el alcalde, sí acude al Constitucional para que se materialice la amnistía. Para él, que Puigdemont haya decidido no volver a España responde a un "pacto".

"Pedro Sánchez le ha dicho que no venga"

"¿Qué lógica tiene, si no, que ahora que tiene la posibilidad de regresar a España en una campaña electoral y teniendo presente que es el principal activo electoral de Junts diga que no quiere venir?", planteaba.

Para Albiol, el motivo es evidente: "Pedro Sánchez le ha dicho que no venga porque si refuerzas a Junts vas a perjudicar la capacidad electoral de Esquerra Republicana".

El alcalde desglosaba esta teoría subrayando que Esquerra Republicana es el "socio más leal" del PSOE. "No tengo ninguna duda", aseguraba.

La periodista Eva Baroja, que escuchaba estas palabras, decía que le parecía interesante lo planteado por el alcalde catalán, aunque consideraba que es "demasiado generoso para lo oportunista que es Puigdemont".

Siguiendo con esta idea, recordaba que "le acaba de tumbar dos decretos muy importantes y que por culpa de Junts termina la legislatura". La colaboradora se preguntaba si Puigdemont iba a tener "tanto miramiento" con Pedro Sánchez desde Waterloo y ponía en duda que esa fuera la razón de su decisión.

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