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CRISIS DE VIVIENDA

Propietarios "aliviados" ante el rechazo de los decretos de vivienda: "Están incitando al odio hacia nosotros"

La negativa de Junts a la aprobación de los decretos de vivienda ha sido un duro golpe para el Gobierno y para los manifestantes, que exigen una solución al problema. Por su parte, propietarios como Lucía dicen sentirse "aliviados".

Propietarios

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Sara Sanz Navarro
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La jornada parlamentaria de este 2 de octubre ha dejado un nuevo revés para las medidas impulsadas por el Gobierno frente a la crisis de la vivienda. El pleno extraordinario del Congreso ha rechazado los dos decretos propuestos por el Consejo de Ministros, después de que Junts votara en contra de ambas iniciativas.

Entre las propuestas figuraban medidas destinadas a reforzar la protección frente a los desahucios, limitar determinadas actuaciones de los grandes fondos de inversión y favorecer la estabilidad de los contratos de alquiler. Sin embargo, estas iniciativas no han contado con el respaldo de PP, Vox y Junts, que consideran que las medidas planteadas no ofrecen una respuesta efectiva a la crisis.

Lucía Aguirre, multipropietaria, dice sentirse "aliviada" ante el resultado del pleno extraordinario. "Son medidas delirantes que no van a solucionar el problema", afirma. Esta asegura que el motivo por el luchan los manifestantes de la Puerta del Sol es "lícito, moralmente correcto y adecuado", pero que "están incitando al odio hacia los propietarios".

Por su parte, Estrella Baudu, miembro del Sindicato de Vivienda de Tetuán, defiende la causa y la acampada. "Los extremistas no somos nosotros, sino que son los rentistas que nos ahogan, los gobiernos que no ponen solución y las empresas que solo miran por su beneficio", sostiene. ¡Dale al play para ver el momento al completo en el vídeo de arriba!

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