Puigdemont considera que la amnistía "no soluciona nada" en la relación entre España y Cataluña

Tras casi nueve años huido de la Justicia española, el expresident catalán Carles Puigdemont ya puede regresar a España sin riesgo a ser detenido, una vez que el magistrado Pablo Llarena ha levantado la orden de detención nacional. La sentencia aprobada ordena al alto tribunal que "dicte una nueva resolución en la que se declare amnistiado el delito de malversación" a Bassa con "carácter preferente y urgente", lo que supone una orden directa y precisa, como ya anticipó Conde Pumpido hace unos días, que era justo lo que había pedido el Supremo.

El magistrado Pablo Llarena ha dejado sin efecto, con carácter inmediato, la orden nacional de busca y captura y detención de Carles Puigdemont, que ya puede regresar a España sin ser arrestado desde que abandonó el territorio el 29 de octubre de 2017.

"Se cierra la etapa de represión política"

Puigdemont ha comenzado su comparecencia este martes por la tarde señalando que "hoy se cierra la etapa de represión política que sufrimos desde hace nueve años, desde que votamos" con el aval del Tribunal Constitucional a la amnistía. Detalla que es una "clara derrota" de los "poderes públicos españoles que nos han querido llevar ante un tribunal". Así lo ha indicado en una comparecencia desde Waterloo junto a los exconsejeros Toni Comín y Lluís Puig.

La relación entre España y Cataluña

En cuanto a la relación Cataluña-España, Puigdemont ha resaltado en su comparecencia que "no se soluciona hoy nada. La amnistía forma parte de la fórmula para la resolución del conflicto histórico que existe entre Cataluña y España, pero la amnistía no es en sí misma su solución. Lo hemos dicho desde el primer día, con la misma claridad con la que subrayamos también la enorme importancia política que tiene la ley".

Además, Puigdemont ha querido "poner en valor, hoy de forma especial, la determinación y los resultados de la estrategia del exilio. Con los consejeros Puig i Comín y con el coraje, talento y audacia de los nuestros abogados -en Cataluña en Bélgica, Alemania e Italia- hemos conseguido mantener una posición basada en cuatro principios que hemos respetado escrupulosamente".

Carles Puigdemont ha detallado que "hemos tenido que afrontar todas las campañas electorales en una clara desigualdad de condiciones, en condiciones de grave anormalidad que han acabado teniendo consecuencias en los resultados electorales. Negar esta evidencia y pretender que vivimos en normalidad, reencuentro y concordia es mentir, es insultar el sufrimiento de tantas personas que, de cerca o de lejos, sufren las consecuencias de la represión en sus vidas". Es por lo que ha querido resaltar que "hoy es un día muy especial para todas ellas. Para nuestras familias, para los nuestros amigos y para toda la gente que de forma incansable nos ha acompañado y nos acompaña desde el primer día. Desde los voluntarios que nos proporcionan la seguridad que ni la Generalitat ni el Estado han sido capaces de dar a lo largo de estos nueve años, hasta miles de personas que han expresado su apoyo personal de todos los modos posibles, todos los días de cada semana de cada mes y de cada año. Nunca, nunca nos han dejado solos".