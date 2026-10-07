Última hora de las elecciones generales, en directo: El efecto Puigdemont irrumpe en la precampaña electoral con la incógnita de si regresará a tiempo para participar

Se cierra el círculo. Puigdemont dio la llave de la Moncloa al Gobierno progresista a cambio de una Ley de Amnistía y, precisamente, Junts ha dado un portazo a esa misma legislatura con su 'no' a los decretos de la vivienda.

Ya con las Cortes disueltas y pocos minutos antes de que compareciese Pedro Sánchez el Tribunal Constitucional hacía público su fallo. Ordenaba al Supremo a acatar la amnistía para el delito de malversación, inmediatamente después el juez Llarena levantaba la orden de detención sobre el expresidente catalán.

En su intervención, tras el Consejo de Ministros en el que se volvieron a aprobar los decretos Maricarmen con modificaciones técnicas mínimas, Sánchez ha vuelto a hacer campaña desde Moncloa. 53 días antes de las urnas anunció ayudas de hasta 50.000 euros a 0% de interés para la compra de primera vivienda. Ahora falta que la Diputación Permanente del Congreso apruebe los decretos donde va incluida esta medida.

También la convocatoria de una huelga general marca la jornada. Los acampados de Sol se muestran satisfechos porque vaya a ser una realidad, mientras los empresarios dudan de su encaje legal. De momento, no hay fecha para ese paro.

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