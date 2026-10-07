Elecciones generales
Última hora de las elecciones generales, en directo: El efecto Puigdemont irrumpe en la precampaña electoral con la incógnita de si regresará a tiempo para participar
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Se cierra el círculo. Puigdemont dio la llave de la Moncloa al Gobierno progresista a cambio de una Ley de Amnistía y, precisamente, Junts ha dado un portazo a esa misma legislatura con su 'no' a los decretos de la vivienda.
Ya con las Cortes disueltas y pocos minutos antes de que compareciese Pedro Sánchez el Tribunal Constitucional hacía público su fallo. Ordenaba al Supremo a acatar la amnistía para el delito de malversación, inmediatamente después el juez Llarena levantaba la orden de detención sobre el expresidente catalán.
En su intervención, tras el Consejo de Ministros en el que se volvieron a aprobar los decretos Maricarmen con modificaciones técnicas mínimas, Sánchez ha vuelto a hacer campaña desde Moncloa. 53 días antes de las urnas anunció ayudas de hasta 50.000 euros a 0% de interés para la compra de primera vivienda. Ahora falta que la Diputación Permanente del Congreso apruebe los decretos donde va incluida esta medida.
También la convocatoria de una huelga general marca la jornada. Los acampados de Sol se muestran satisfechos porque vaya a ser una realidad, mientras los empresarios dudan de su encaje legal. De momento, no hay fecha para ese paro.
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Última hora de las elecciones generales, en directo | Feijóo protagonizará este sábado en Madrid su primer mitin de precampaña
Madrid es la ciudad elegida por el presidente del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, para su primer mitin de precampaña para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.
El gallego estará acompañado por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida
Última hora de las elecciones generales, en directo | Moreno convoca este miércoles el Comité Ejecutivo Autonómico
En la tarde del miércoles, el presidente del PP Andalucía y de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, presidirá la reunión del Comité Ejecutivo Autonómico del partido para activar el proceso de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre.
El encuentro tendrá lugar en el Hotel NH Collection de Sevilla donde Moreno, que estará acompañado por el secretario general del PP de Andalucía, Antonio Repullo, intervendrá en la reunión.
Última hora de las elecciones generales, en directo | El BOE publica los dos decretos de vivienda
Este miércoles, el Boletín Oficial del Estado ha publicado los dos decretos de vivienda aprobados este martes por el Consejo de Ministros. La convalidación del primero de ellos en la Diputación Permanente está garantizada gracias al apoyo de los socios del Ejecutivo, incluido el PNV.
Ambos decretos, sin las modificaciones añadidas por el Ejecutivo, fueron derogados el viernes en el Congreso de los Diputados. Tres días después, Pedro Sánchez anunció un adelanto electoral.
Última hora de las elecciones generales, en directo: Frente Amplio sigue sin anunciar candidato
Los partidos embarcados en el nuevo proyecto Frente Amplio despliegan sus posiciones respecto a la candidatura y mantienen contactos para intentar definir al dirigente que ostentará la cabeza de lista. También se mantiene las tensiones con Podemos, que ha vuelto a exhortar a los partidos del socio minoritario a asumir las primarias abiertas para única vía para poder confluir mientras que en Sumar lo descartan, al defender que es mejor acordar que competir entre partidos. La ministra de Sanidad, Mónica García, es una de las dirigentes que como Colau mas suena en las quinielas internas.
Última hora de las elecciones generales, en directo: Puente acusa al PP de "sembrar dudas" sobre el voto por correo
Óscar Puente ha acusado al Partido Popular de "sembrar dudas" sobre la limpieza del voto por correo y de intentar "embarrar el terreno de juego" para desviar el debate sobre el acceso a la vivienda, que considera el principal problema del país. En una entrevista en TVE ha asegurado que: "el fraude electoral es algo absolutamente indescriptible desde el punto de vista democrático".
Última hora de las elecciones generales, en directo: Las novedades de los decretos
La novedad que incluyen con respecto a los primeros decretos presentados pasa por el mecanismo 'Tu Casa', con préstamos de hasta 50.000 euros para primera vivienda, estará dotado con 10.000 millones de euros. Asimismo, se incorpora, como novedad, un fondo de impacto social dotado con 400 millones de euros para impulsar la promoción de vivienda por parte de proveedores sociales. También endurece las condiciones para la compra especulativa de vivienda por parte de los llamados fondos 'buitre', ampliando su definición y las condiciones de las excepciones con respecto al anterior texto.
Última hora de las elecciones generales, en directo: Aprobados de nuevo los 'decretos Maricarmen'
Tras el Consejo de Ministros en el que se volvieron a aprobar los 'decretos Maricarmen', Pedro Sánchez, desde la Moncloa anunció ayudas de hasta 50.000 euros a 0% de interés para la compra de primera vivienda. Ahora falta que la Diputación Permanente del Congreso apruebe los decretos donde va incluida esta medida, pero previsiblemente sí salen las cuentas sin la necesidad de pactar con Junts porque PNV mantendrá el 'sí' al primero de los decretos. Los nuevos decretos deberán ser avalados por la la Diputación Permanente del Congreso dentro del plazo de 30 días desde su publicación en el BOE. Por el momento, no se ha fijado una fecha concreta para la votación.
Última hora de las elecciones generales, en directo: ¿Cuándo regresará Puigdemont?
Según su abogado, Puigdemont regresará a España "cuando se aplique la amnistía", es decir, quiere hacerlo con todas las garantías. Han pasado más de dos años de la entrada en vigor de la ley de amnistía y a menos de dos meses de las próximas elecciones generales en nuestro país. No se sabe si podrá regresar a tiempo para participar en la campaña, en actos de partido o en calidad de candidato.
Última hora de las elecciones generales, en directo: El efecto Puigdemont
Buenos días y bienvenidos a una nueva jornada de información en directo sobre las elecciones generales que tendrán lugar el próximo 29 de noviembre. Tras 9 años como prófugo de la justicia, Carles Puigdemont vuelve a irrumpir en la escena política española. El TC desautoriza a los jueces del Supremo avalando la amnistía a los delitos de malversación. Inmediatamente después de conocerse esta decisión el juez Llarena levantó la orden de búsqueda y detención sobre el expresidente catalán. Puigdemont le abrió la puerta de la Moncloa a Sánchez y Puigdemont se la cerró con su 'no' a los decretos Maricarmen. Ahora solo queda saber cuándo y cómo decidirá regresar a España, algo que podría hacer en cualquier momento.
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