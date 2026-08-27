Los vecinos de Ceuta denuncian ataques a militares y más asentamientos en las playas: "Me entraban en casa"

Los enfrentamientos vividos anoche entre vecinos e inmigrantes en una playa de Ceuta han puesto en primer plano el hartazgo de una parte de la población tras un mes de asentamientos junto a sus viviendas. Esta mañana, en Espejo Público, dos de los ciudadanos de la ciudad autónoma han relatado en directo cómo se ha vivido este último mes y han mostrado cómo continúa una situación insostenible para los ciudadanos.

Jorge Colina, vecino de El Trampolín, "Me entraban en casa, me saltaban"

Jorge ha explicado que, aunque los altercados se produjeron en una playa distinta a la suya, los asentamientos junto a su vivienda llevan ya diez días instalados. "Todo esto no es de hoy ni de ayer. Esto lleva ya aquí diez días. Desde el día siguiente en que quitaron los cañizos, se volvieron a instalar". Según ha señalado, en cuanto retiran las estructuras improvisadas de caña y tela, los inmigrantes vuelven a levantarlas horas después, "Los retiraron el jueves por la mañana y por la tarde ya estaban instalando los nuevos".

El vecino ha descrito los primeros días como especialmente duros. "Los cinco, seis primeros días que venían todos descontrolados, me entraban en casa, me saltaban; yo tenía que estar desde mi casa con piedras, alejándolos". Incluso ha llegado a encontrarse a alguien dentro de su propia vivienda. Ante la falta de protección, ha optado por reforzar su propiedad, instalando una "concertina, con la valla y encima la concertina. Y que vengan que me la quiten", ha respondido firmemente. Además ha aprovechado para cargar contra la gestión política de la crisis. "Como tenemos un gobierno tan cobarde y tan manipulable por Marruecos... En dos minutos, la Policía Nacional con gas lacrimógeno o gas pimienta solucionó el problema. Si eso se hubiese hecho a la cuarta hora, esto no hubiese ocurrido".

Rafael García , portavoz vecinal de Loma Colmenar: "Hay líderes que dirigen a los inmigrantes"

El segundo testimonio ha sido el de Rafael, portavoz de la asociación de vecinos de Loma Colmenar, quien ha apuntado a la existencia de una organización interna entre los propios inmigrantes. "En la misma cola de Loma Colmenar, donde se ponen 3.500 personas, había uno que estaba dirigiendo aquello". Según ha relatado, trasladó el aviso a la policía sin que se tomaran medidas, "yo fui a la policía, se lo dije: mirad a este que está dirigiendo... y la policía me dijo que no podía hacer nada". El portavoz ha alertado también de que la tensión podría extenderse a otras zonas de la ciudad.

Preguntado directamente por los incidentes de la noche anterior, en los que un grupo de vecinos trató de desmantelar un asentamiento, Rafael ha marcado distancias, asegurando que el lo entiende pero no lo comparte la frustración. "Yo no fui, porque tenía miedo de que pasara algo, de que hubiera niños y mujeres delante y aquello se convirtiera en una guerra". El portavoz vecinal ha defendido en cambio la vía de la protesta pacífica. "Nosotros vamos a seguir manifestándonos, pero todo pacíficamente, sin romper nada, para que el Gobierno de la nación vea que estamos hartos y así seguiremos hasta que dé una solución".

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