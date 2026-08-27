Marcos de Quinto confiesa qué haría en el lugar de Margarita Robles: "Demostrar que los otros mienten"

No es la primera ocasión en que Margarita Robles, ministra de Defensa, está en el centro de una polémica en el seno del Gobierno. Resultan fragrantes las contradicciones sobre la información de Inteligencia de la que disponía el Gobierno, en los momentos previos al asalto masivo a la frontera de Ceuta, entre la titular de Defensa y Fernando Grande- Marlaska, ministro de Interior. El Gobierno ha cerrado filas con Marlaska y ha desmentido repetidamente a Robles.

"Un 'pequeño' comentario machista, pero la moqueta vale más que la dignidad!"

La periodista Pilar Rodríguez Losantos se pronunciaba muy crítica de manera insistente con Robles. Recordaba el episodio en que Pedro Sánchez se refirió a ella como 'pájara', y acusaba a la ministra de permanecer en su cargo, a costa de su dignidad, y pese a que las negaciones dejan a Margarita Robles y al CNI "a los pies de los caballos".

Reclama una decisión "coherente y normal" y renunciar a su puesto por haber sufrido el Ministerio de defensa, en su opinión, una nueva falta de respeto.

La verdad, por delante

Marcos De Quinto confiesa lo que hará él si estuviese en el papel de Robles: "Yo, si fuera ministro de Defensa, Dios no lo quiera (...)", ha advertido.

No duda el empresario que, en aras de proteger la reputación del Centro Nacional de Inteligencia, presentaría su dimisión, no sin antes "poner sobre la mesa toda la documentación y la información para demostrar que los otros mienten absolutamente".

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