Paco Marhuenda vaticina el 'Waterloo del sanchismo': "Si sabían que iban a entrar, eso es alta traición"

Sin pelos en la lengua. Así acostumbra a pronunciarse Paco Marhuenda y no iba a ser de otra manera en plena crisis migratoria de Ceuta.

Lo insostenible de la situación hizo que la pasada noche alcanzara un nuevo máximo de tensión, con importantes disturbios que se produjeron tras la manifestación de la población ceutí en los que las autoridades efectuaron disparos al aire para evitar que la violencia se impusiera.

"Los vecinos están hasta las narices, están destruyendo Ceuta, una ciudad española"

Paco se manifiesta convencido de que esta situación ha dado la puntilla al Ejecutivo comparándola con la batalla que supuso el final de Napoleón como emperador autoritario en Europa: "Este es el 'Waterloo' del sanchismo, es el fin, es el ocaso".

La gestión de la crisis por parte del Gobierno no satisface ni mucho menos a Marhuenda, director de 'La Razón', que ve en ella "la demostración de que son incompetentes, que son ineptos, que son gente incapaz de gestionar".

¿Delitos graves del Gobierno?

El periodista iba más allá y apuntaba que desde el propio Gobierno se podría haber incurrido en un delito de alta traición de conocer la situación que se estaba gestando, horas antes del asalto masivo de la frontera española, y no haber actuado en consecuencia.

" Marlaska es un inútil, un zascandil, es un ministro catastrófico"

Da por sentada la llegada de Alberto Núñez Feijóo a la presidencia del Gobierno en un futuro inmediato e invita al líder del PP a desclasificar los archivos en ese momento para comprobar los hechos: "Porque si sabían que iban a entrar, eso es alta traición. ES un delito muy grave. No puedes permitir que se vulnere la frontera nacional sin hacer nada. Parece de cachondeo (...) El Gobierno dice que no sabe nada... Marlaska es un inútil, un zascandil, es un ministro catastrófico".

Concluía poniendo el grito en el cielo por la actitud del presidente de Pedro Sánchez: "Un presidente del Gobierno que prefiere estar tocándose la barriga en La Mareta en lugar de asumir las responsabilidades que le corresponden. Afortunadamente no se ha ido a Andorra, ¡es que se iba a ir a Andorra¡ ¡Es una vergüenza lo que pasa en este país!".

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