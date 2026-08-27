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Mejores momentos | 27 de agosto

¡1.775 euros en solo dos tiradas! Efrén se queda con el dinero de Laura y consigue el ‘Supercomodín’

Aunque parecía que este panel lo iba a resolver Laura, la concursante ha tenido un error en el último momento, y Efrén, que ha estado muy acertado, se ha quedado con todo su dinero y se ha llevado el ‘Supercomodín’.

¡1.775 euros en solo dos tiradas! Efrén se queda con el dinero de Laura y consigue el ‘Supercomodín’

¡1.775 euros en solo dos tiradas! Efrén se queda con el dinero de Laura y consigue el ‘Supercomodín’

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Marta Jorge
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Cuando ya tenía todo el trabajo hecho, Noelia ha perdido el turno con 1.675 euros tras equivocarse al resolver este panel de la letra oculta de La ruleta de la suerte. Así que, le ha tocado girar la ruleta a Efrén, que ha afrontado esta oportunidad con muchas ganas.

En su primera tirada, el concursante ya se ha llevado el ‘Supercomodín’ y, en ese momento, solo le ha quedado un último objetivo por cumplir. “¿Lo estás buscando no?”, le ha preguntado Jorge Fernández, porque… todos sabíamos al gajo al que iba a intentar apuntar Efrén.

Efectivamente, el concursante ha hecho una maravillosa tirada y ha caído en el ‘Me lo quedo’. Tras optar por la ‘P’, que sí que estaba en el panel, Efrén ha querido utilizar su gajo y asegurarse el marcador cuanto antes. “Lo siento, Noelia”, ha dicho justo antes de resolver. La verdad es que lo ha hecho fantástico y se ha hecho con un marcador de 1.775 euros en solo un par de tiradas. ¡Dale al play!

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Antena 3 » Programas » La ruleta de la suerte

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