Una emboscada a cuatro militares con piedras y golpes en Ceuta deja 12 inmigrantes detenidos

Situación de tensión la que ha vivido un grupo de cuatro militares durante la madrugada de este jueves en Ceuta. Un grupo de entre 30 y 40 inmigrantes llevó a cabo una emboscada lanzándoles piedras y obligándoles a huir a pie mientras les perseguían.

La Guardia Civil confirma esta información a nuestros compañeros de Espejo Público, detallando además que los militares pudieron avisar al 112, ante lo que se activó un operativo de Policía Nacional y Guardia Civil, que terminó con la detención de 12 personas, mientras otras lograron escapar, algunas incluso lanzándose al mar.

Heridos leves

Guardia Civil señala que no parece un ataque planificado como tal, sino que apuntaría a un enfrentamiento. Este grupo de militares se encontraba en la zona llevando a cabo tareas de vigilancia en un punto habitual de paso. Mientras que ellos resultaron heridos leves, el vehículo sufrió daños.

Durante el operativo, se habrían realizado detonaciones para tratar de ahuyentar y dispersar al grupo, detalla El Faro de Ceuta.

ATME condena el ataque y pide medidas de protección a Robles

La Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) ha mostrado su "más firme repulsa" por el "ataque" a esta patrulla militar en Ceuta, a la vez que exigen al Ministerio de Defensa aplicar con urgencia medidas de protección.

ATME también ha solicitado al Departamento que dirige Margarita Robles información sobre el estado de los heridos, además de explicaciones en cuanto a los protocolos de actuación del personal desplegado en Ceuta para apoyar a las fuerzas de seguridad en la crisis migratoria.

Situación en Ceuta

Mientras la tensión aumenta en Ceuta, la Delegación del Gobierno apoyaba este miércoles la postura del ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, que declaró que "no hubo ningún informe" que atisbara una entrada "sin precedentes" de migrantes registrada en Ceuta el pasado 30 de julio. En el comunicado emitido, la Delegación mantiene que "no recibió, en ningún momento, informe alguno que advirtiera de lo que iba a suceder el día 30 de julio", de igual forma que el ministro. "Lo que sí se transmitió desde esta Institución, desde finales del mes de julio, fueron los datos diarios sobre el aumento de entradas por vía marítima", precisa el comunicado.

Con estas declaraciones, se contradice la postura de la ministra de Defensa, Margarita Robles, quien aseguró este martes en el Congreso que los agentes del CNI realizaron su trabajo en los días previos a la entrada masiva, monitorizaron la situación y trasladando sus análisis a las Fuerzas de Seguridad y a la Delegación del Gobierno. Robles resaltó que los militares "realizaron la labor que competencialmente les era y es exigible y que compartieron y analizaron con las Fuerzas de Seguridad del Estado y con el personal de la Delegación del Gobierno". Además, señaló que en los días previos a la entrada masiva del 30 de julio "era público y notorio" que estaba habiendo llegadas a nado a Ceuta motivadas por la manipulación de la sentencia del Supremo.