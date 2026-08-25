El homenaje de unas amigas a Patricia, fallecida de cáncer: "Hemos subido a lo más alto que hemos podido para estar más cerca de ella"

El grupo de Patricia, fallecida de cáncer, decidió mantener el viaje pese a su ausencia y, durante una de las excursiones, el paisaje les llevó a recordarla. Sin haberlo planeado, terminaron subiendo hasta lo más alto del monte de San Roque y grabaron un vídeo para homenajear a su amiga.

"Hemos subido a lo más alto que hemos podido para estar más cerca de ella. La queremos mucho y la echamos mucho de menos. Esto es lo más bonito que podemos ver, igual que era ella, muy bonita", explican en el vídeo.

Otra de sus amigas, emocionada, le dedica unas palabras: "Ella tenía que haber estado aquí y no ha podido, así que va por ti, Patri".

"Era el alma de las amigas"

Paloma e Iba, junto a Beatriz, hermana de Patricia, han conectado con 'Espejo Público' para recordar cómo era la joven. La describen como una persona "muy especial" para todas ellas y aseguran que siempre ocupará un lugar en sus corazones.

"El viaje que hemos hecho era en Galicia y no lo pudimos anular porque la hemos querido recordar así. Siempre la llevaremos en nuestro corazón", explican.

Patricia tenía mucha ilusión por realizar este viaje, pero el año pasado tampoco pudo hacerlo porque enfermó. "Era el alma de las amigas, siempre se estaba riendo, siempre tenía una sonrisa", recuerdan.

La joven falleció el pasado 4 de junio, por lo que sus amigas aseguran que su pérdida sigue siendo muy reciente.

Un homenaje que no estaba planeado

El homenaje surgió de manera espontánea. "Acabamos de comer, fuimos al monte de San Roque y, subiendo, subiendo, llegamos hasta lo más alto y surgió así. No estaba premeditado ni nada", cuentan.

"Hemos recibido dos millones de mensajes, no doy abasto a contestar a todos. Estamos muy agradecidas"

El vídeo se ha difundido rápidamente en redes sociales y ha recibido una enorme respuesta. "Hemos recibido dos millones de mensajes, no doy abasto a contestar a todos. Estamos muy agradecidas por todos los mensajes que hemos recibido", explican.

Gema López destaca también la importancia de estos mensajes: "Que se hagan virales es super importante, muchas gracias".

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