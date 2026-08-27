Las lágrimas de María José García-Pelayo tras pisar Ceuta y escuchar al presidente Vivas: "Algo que no debería contar"

Con motivo de la movilización en honor a Ceuta del 2 de septiembre, diferentes ayuntamientos han puesto en marcha la publicación de carteles para animar a la población española a unirse. La alcaldesa de Jerez y presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias, María José García-Pelayo, ha conectado esta mañana con 'Espejo Público' para relatar cómo vivió ella su visita a la ciudad autónoma y para hacer un llamamiento a España entera.

"Los españoles somos conscientes de que esto no es una cuestión de Ceuta, es una cuestión de España", ha comenzado su relato. La alcaldesa asegura que "hemos hecho lo correcto cediendo nuestro sitio para que Juan Vivas pueda trasladar todo lo que está ocurriendo en Ceuta" y sobre todo, se dirige a Europa: "Para que Europa pueda espabilar y se dé cuenta de que necesitamos que se comprometa en la defensa de nuestras fronteras y en el apoyo a Ceuta".

"Cuando escuché al presidente lloré"

García-Pelayo ha hecho una confesión en directo, que según dice, "no debería contar", pero ha querido compartirlo con los españoles: "Cuando escuché al presidente, lloré. Es imposible pisar Ceuta y no sentir emoción". Y es que, tal y como expresa, tantos los compañeros como los propios ceutíes pasan el día entero trabajando. "Los compañeros en Ceuta están sin dormir ni comer, como los ceutíes, trabajando las 24 horas del día para que Ceuta alcance la normalidad cuanto antes".

Además, explica que hay "algo que le llamó muchísimo la atención": "Cuando escuchas al presidente de Ceuta, él sabe perfectamente lo que sienten los ceutíes y conoce la hoja de ruta". Con esto, hace referencia al plan del Gobierno de utilizar espacios como los polideportivos para acoger a los migrantes. " No es normal que haya un decreto en el que se involucre a las instalaciones deportivas, porque es evidente que tú no puedes blindar más espacios públicos a los propios ceutíes y que tenga que ser Juan el que tenga que decir que no puede ser...", denuncia.

"Juan no debe ser insultado, debe ser escuchado"

Con todo esto, la presidenta del FEMP pide que al presidente de Ceuta "no hay que insultarle, hay que escucharle" y asegura que "nos tenemos que sentir orgullosos del trabajo que se está haciendo allí".

Por último, hace un llamamiento a los españoles: "Animo a los españoles a que se sumen el 2 de septiembre, que es el Día de Ceuta".

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