¿Qué es lo que más les gusta de la Navidad? Los protagonistas de Ágata y Lola se sinceran

El último capítulo de Ágata y Lola nos ha transportado directamente a la Navidad y hemos podido descubrir cuáles han sido los planes que los protagonistas de la serie han elegido para esas fechas señaladas.

Aprovechando la temática capitular, hemos querido preguntarles a los actores si comparten los mismos gustos que sus personajes y qué es lo que más le gusta de estas fiestas. Varios han coincidido en que la mayoría de las personas tienen vacaciones y en que es buena excusa para juntarte con tu familia o amigos.

"Me gusta mucho dedicar tiempo para pensar regalos para la gente que quiero", nos ha confesado Mireia Oriol, Ágata en la serie. ¡Escucha todo lo que nos han contado los actores dándole al play al vídeo de arriba!

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