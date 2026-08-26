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AlaZ | 26 de agosto

David celebra su programa 100 en Pasapalabra con un espectacular empate a 23 aciertos con Javier en AlaZ

Aunque Javier ha tratado de complicarle la fiesta, obligándole a remontar, David ha conseguido que su tarde tan especial tuviera un final feliz.

David celebra su programa 100 en Pasapalabra con un espectacular empate a 23 aciertos con Javier en AlaZ

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Alberto Mendo
Alberto Mendo
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Hay tardes especiales que merecen un desenlace a la altura. David se ha encargado de que la de su programa número 100 en Pasapalabra tuviera todos los ingredientes para el recuerdo. El concursante barcelonés ha celebrado este hito con una actuación de mucho mérito en AlaZ, firmando un espectacular empate a 23 aciertos con Javier tras verse obligado a remar contracorriente. Ha sido la guinda a un día histórico para él, lo que ha reflejado con un doble agradecimiento muy especial antes de empezar la prueba.

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Ha sido un día prácticamente perfecto para David, que ha llegado con más segundos acumulados a AlaZ. Ha empezado la prueba, aunque ha visto cómo Javier lograba firmar el mejor turno de la tarde con un jugadón de doce letras. De hecho, el madrileño ha terminado su primera ronda antes y con 21 aciertos. Después lo ha hecho el barcelonés y con 20.

La dificultad del reto la ha marcado definitivamente Javier. Con “escibar” y “cosmología”, ha puesto el listón en 23 letras en verde y se ha plantado. De esta forma, obligaba a David a rozar la perfección acercándose a al menos dos letras del bote si quería evitar la derrota en una fecha tan señalada. Lejos de acusar la presión, el barcelonés ha respondido con la serenidad de todo un concursante centenario. ¡Disfruta en el vídeo de este histórico duelo en AlaZ!

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