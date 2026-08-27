350 euros se esfuman del marcador de Efrén tras confundir una palabra: “Por rapidillo, ¿verdad?”

Noelia no veía claro el panel de La ruleta de la suerte y ha terminado perdiendo su turno, así que, le ha vuelto a tocar jugar a Efrén. Que ha girado la ruleta con la esperanza de poder sumar algo de dinero.

Aunque en la primera tirada solo ha conseguido 25 euros, su suerte ha ido mejorando: con la ‘D’, que estaba 5 veces, ha podido sumar 250 euros más. Después de tres tiradas, el concursante se ha colocado con 350 euros y ha preferido no arriesgar más: “¿Lo puedo resolver?”, le ha preguntado a Jorge Fernández, que le ha dicho que sí él quería, ¡por supuesto que sí!

Efrén se ha lanzado sin pensarlo y… ¡se ha equivocado de palabra! El concursante ha dicho “desperdiciadas”, en lugar de ‘desperdigadas’ y aunque ha rectificado enseguida, no ha servido de nada. “Por rapidillo, ¿verdad?”, le ha dicho el presentador. El concursante se ha quedado tan decepcionado con su mala pata, que Jorge Fernández ha querido bromear con la dichosa palabra para quitarle un poco de hierro al asunto: “¡Qué desperdicio de dinero!”. ¡Qué pena! ¡No te pierdas el vídeo de arriba!

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas