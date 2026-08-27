11 cuencos y 28 brazaletes de oro, un botón de ámbar y objetos de hierro: las 66 piezas que forman el Tesoro de Villena

Es muy probable que el robo del Tesoro de Villena sea este jueves el tema de conversación más recurrente en la localidad alicantina. Es uno de los más valiosos de la Edad de Bronce en Europa, y ha desaparecido a eso de las 5:16 horas. Las autoridades trabajan para esclarecer lo ocurrido.

El Tesoro de Villena fue hallado en 1963 en una vasija enterrada, y lo descubrió el arqueólogo José María Soler y sus colaboradores en diciembre de 1963. Está compuesto por 59 objetos, la casi totalidad de oro, que fueron guardados en una gran vasija de cerámica, enterrada en el lecho de una rambla ubicada en el término de Villena.

Las piezas del Tesoro de Villena

El conjunto tiene un peso total de alrededor 10 kilos, dividido entre 59 objetos que reúnen 66 piezas individuales. La mayor parte son objetos de oro: 11 cuencos y 28 brazaletes, además de recipientes. También tiene tres recipientes de plata, un botón de ámbar y oro y dos objetos fabricados en hierro.

De los objetos, tal y como hemos podido confirmar, los ladrones se han llevado todo, excepto tres vasijas de plata, un brazalete, parte de los adornos del bastón, de las cuatro coronas solo ha quedado 1, mientras que el tesorillo y la arracada han permanecen intactos.

Un hallazgo casual

El hallazgo del Tesoro de Villena fue algo casual. En octubre de 1963, un trabajador, Francisco García Arnedo, descubrió la primera pieza, un brazalete, que no pudo identificar en su momento como joya, entre la tierra que se había extraído de la Rambla del Panadero, en la villenense sierra del Morrón. Entre el montón de material que habían depositado para una obra de la calle Ferriz se vio ese brazalete, pero en un primer momento pensaban que podía ser una pieza del motor de un camión.

El capataz de la obra, Ángel Tomás, lo dejó expuesto a la espera de que alguien viniera a buscarlo, confundido como un cojinete de camión. Esto ocasionó que, ante las dudas se preguntara al joyero local, Carlos Miguel Esquembre, quien recurrió al ojo experto del entonces director del Museo Arqueológico Municipal (creado en 1957), José María Soler.

Es lo que permitió comenzar las excavaciones en la rambla que, tras varios días, dio el 1 de diciembre con el hallazgo arqueológico más importante de la Edad de Bronce en toda Europa: un conjunto de 59 piezas de oro, plata, hierro y ámbar de casi 10 kilos de peso.