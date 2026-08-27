Gema, vecina de Ceuta, denuncia la entrega de spray pimienta a los migrantes: "Les dicen que es para atacar a los militares"

"Nos han robado nuestra libertad, que es lo más valioso que tenemos", denuncia Gema, ceutí que ha decidido que no va a llevar a sus hijos al colegio. Esta mañana ha conectado con 'Espejo Público' para contar la realidad que están viviendo los vecinos de la ciudad autónoma, y recalca que "están al límite".

"Si han entrado incumpliendo la ley, tendrán que irse incumpliendo la ley

Hay algo que Gema tiene claro, y es que si el Gobierno no ayuda de manera directa, ellos van a actuar como buenamente puedan. "No voy a defender la violencia, pero si el Gobierno no hace nada, nosotros nos la tendremos que tomar por nuestra mano. Si han entrado incumpliendo la ley, tendrán que irse incumpliendo la ley", advierte.

"¿Hasta dónde vamos a llegar?"

"Los niños no pueden salir a la calle, las mujeres no podemos salir solas", relata la ceutí. Pero hay algo que ha llamado especialmente la atención de su discurso: "Encima, una de las ONG se está dedicando a entregar a todos los migrantes spray pimienta". Esta declaración ha dejado anonadada a la presentadora Lorena García, al igual que a todos los que la hemos escuchado. Desarrolla contando que una mujer que trabaja en una ONG se dedica a entregar estos sprays a los migrantes y, es más, "les vacila diciendo que es para que ataquen a los militares".

Gema se pregunta: "¿Es lógico que tengan que vivir así y se tengan que quedar quietos? ¿Y es lógico que a tres amigas mías las atacaron y en el titular pongan 'venían de copas'? ¿Hasta dónde vamos a llegar por defender algo que es indefendible?".

"Tienen sitio para dormir y prefieren dormir en la calle para delinquir"

La ceutí cuenta que antes ella trabajaba por la noche y llegaba a su casa de madrugada, "sin tener que mirar para atrás", y ahora "no puede salir a bajar la basura, su hijo no puede salir a la calle".

"No sé cómo no ha venido el Rey y ha dado un golpe en la mesa"

Frente a esta situación, reclama la presencia del rey: "No sé cómo no ha venido el Rey y ha dado un golpe en la mesa. Estábamos todos los caballas esperando a que viniera el Rey, a que hiciera algo. Nadie hace nada por nosotros, solo Juan Vivas".

Además, hace referencia a la noche en la que los migrantes se escaparon de sus carpas para volver a la playa del Trampolín, lo cual considera una forma de poder saltarse la ley. "Se les ha intentado realojar, se han escapado y han vuelto a la playa del Trampolín. Tienen sitio para dormir y prefieren dormir en la calle para delinquir. Están robando coches y se están quedando a dormir dentro de los coches".

Además, denuncia las declaraciones de Irene Montero respecto a esto: "Que no venga Irene Montero diciendo que no tienen dónde dormir y que se les da de comer una vez al día. Se les está dando una bolsa al día con comida para todo el día, cosa que muchos españoles no tienen, y luego viene esta gente y tienen de todo, todas las ayudas para ellos".

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