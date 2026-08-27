Isabel Rábago, contra Laporta por el acto de exaltación a la estelada del Barça: "Es una catetada"

Joan Laporta ha decidido suspender el homenaje que estaba previsto para este jueves a los jugadores del Barça que se proclamaron campeones del mundo con la selección española. El presidente del club ha justificado la decisión alegando que "el fútbol debe servir para unir y no para generar ciertos enfrentamientos que no convienen a nadie".

Laporta ha explicado los motivos de la cancelación: "Este acto que queríamos hacer en reconocimiento a los jugadores del Barça que ganaron el Mundial no se hará. El fútbol debe servir para unir y no para generar ciertos enfrentamientos que no convienen a nadie. No se da el contexto y el entorno más apropiado y, por tanto, no lo haremos".

Además, ha anunciado que el partido contra el Athletic Club contará con otro tipo de celebración: "En el partido contra el Athletic de Bilbao habrá un acto de exaltación de la estelada".

Las críticas a la decisión de Laporta

La decisión del presidente del Barcelona ha generado críticas en el plató de 'Espejo Público'. Iñako Díaz-Guerra ha calificado la decisión de "una paletada y una falta de respeto hacia tus propios jugadores", defendiendo que el club podría haber homenajeado a los campeones del mundo "sin convertirlo en una cuestión política".

"Encima el Barcelona no es cualquiera, es la base de esta selección y acaba de fichar al capitán, a Rodri... Sus declaraciones no van en la línea", ha señalado el periodista, que considera que se trata de "un patinazo de Laporta".

"El Barça lleva siendo el ministerio de exteriores del independentismo 40 años"

Por su parte, Ismael García ha entrado al debate para afirmar que "no hay nada que divida mas en Cataluña que una Estelada y no hay nada que unifique mas que lo que ha hecho la Selección Española" y recordar que "el Barça lleva siendo el ministerio de exteriores del independentismo 40 años".

Isabel Rábago también ha sido muy crítica con la decisión: "Lo que es es una catetada. Yo toda la vida he sido del Barça y, por cosas como estas, es lo que me aleja a mí del fútbol".

La colaboradora ha defendido que el homenaje debería haberse celebrado: "El fútbol es fútbol. ¿Qué problema hay en darle un homenaje a todos los jugadores? Si es que Cataluña se echó a la calle con la selección. ¡Catetada!".

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