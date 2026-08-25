La impresión de Juan Lobato tras visitar Ceuta: "Inaceptable, no puede haber normalidad"

Los ceutíes amanecen un día más con su ciudad tomada por miles de migrantes irregulares. Se estima que pueden quedar vagando por sus calles entre 8.000 y 12.000 personas de las que entraron.

Una ciudad tomada por completo

Juan Lobato, ex secretario general del Partido Socialista de Madrid que dejó su cargo a consecuencia del escándalo y juicio del ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha visitado Ceuta recientemente, varias amistades del político son naturales y residentes de la ciudad. Su veredicto es claro y contundente, define la situación con una sola palabra: "Inaceptable".

La normalidad, imposible

Extendía su análisis Lobato, que aseguraba que recorrió toda la ciudad para encontrarse con grupos de inmigrantes diseminados "por todas partes", aseguraba. Si bien no percibió una sensación de inseguridad o de violencia en las calles de Ceuta que justifique una reacción que advierte puede ser desmesurada, sí vio hasta "los parques infantiles, ocupados; los parques infantiles que estaban llenos de familias con carritos... No puede haber familias con carritos en los paseos marítimos, es imposible. Las playas donde iba la gente de la ciudad están lenas de gente. Lo vi con mis propios ojos. (…) No puede haber normalidad".

Por último Juan Lobato hacía un llamamiento a la unidad política frente a la crisis migratoria y especialmente ante este episodio y rechaza la confrontación entre Gobierno y oposición.

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