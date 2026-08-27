Esta tarde en YAS Verano, recibimos en nuestro plató a la actriz María Garralón

María Garralón se coló en los hogares de toda España interpretando a Julia en Verano Azul y a María Encarnación en Farmacia de Guardia. Sin embargo hoy, se sienta en el plató de Y ahora Sonsoles para contarnos quién es más allá de sus míticos papeles.

Además de la interpretación, su mayor pasión es su familia. Ser madre ha sido un sueño para María Garralón y sus dos hijos la han acompañado en una de las etapas más duras de su vida, cuando los problemas de salud hicieron tambalear sus cimientos.

Esta tarde, María Garralón nos abre su corazón y nos presenta a la mujer que hay detrás de la actriz que todos conocemos. ¡No te pierdas su entrevista, esta tarde a partir de las 17:00 horas en Antena 3!

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