Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

A partir de las 17:00

Esta tarde en YAS Verano, recibimos en nuestro plató a la actriz María Garralón

La actriz que conocimos en Verano Azul, Farmacia de Guardia o Compañeros nos presenta su lado más personal. ¿Quién es María Garralón más allá de la pantalla?

María Garralón

Publicidad

Sara Sanz Navarro
Publicado:

María Garralón se coló en los hogares de toda España interpretando a Julia en Verano Azul y a María Encarnación en Farmacia de Guardia. Sin embargo hoy, se sienta en el plató de Y ahora Sonsoles para contarnos quién es más allá de sus míticos papeles.

Además de la interpretación, su mayor pasión es su familia. Ser madre ha sido un sueño para María Garralón y sus dos hijos la han acompañado en una de las etapas más duras de su vida, cuando los problemas de salud hicieron tambalear sus cimientos.

Esta tarde, María Garralón nos abre su corazón y nos presenta a la mujer que hay detrás de la actriz que todos conocemos. ¡No te pierdas su entrevista, esta tarde a partir de las 17:00 horas en Antena 3!

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Antena 3 » Programas » Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Queman una bandera de España durante la semana grande de Bilbao

Queman una bandera de España durante la semana grande de Bilbao: "Seguimos soportando el señalamiento y las humillaciones"

Nepal sigue buscando supervivientes entre el barro

Nepal sigue buscando supervivientes entre el barro tras las devastadoras inundaciones: "Todo ha venido de repente"

Efrén se queda sin 3.000 euros por culpa de una palabra que, curiosamente, ¡le encanta!

Efrén se queda sin 3.000 euros por culpa de una palabra que, curiosamente, ¡le encanta!

350 euros se esfuman del marcador de Efrén tras confundir una palabra: “Por rapidillo, ¿verdad?”
Mejores momentos | 27 de agosto

350 euros se esfuman del marcador de Efrén tras confundir una palabra: “Por rapidillo, ¿verdad?”

Paco Castañares, contra Margarita Robles
Crisis CNI

Paco Castañares, tajante sobre Margarita Robles por la crisis del CNI: "Si fuera el ministro de Defensa habría dimitido ya"

¡1.775 euros en solo dos tiradas! Efrén se queda con el dinero de Laura y consigue el ‘Supercomodín’
Mejores momentos | 27 de agosto

¡1.775 euros en solo dos tiradas! Efrén se queda con el dinero de Laura y consigue el ‘Supercomodín’

Aunque parecía que este panel lo iba a resolver Laura, la concursante ha tenido un error en el último momento, y Efrén, que ha estado muy acertado, se ha quedado con todo su dinero y se ha llevado el ‘Supercomodín’.

María Garralón
A partir de las 17:00

Esta tarde en YAS Verano, recibimos en nuestro plató a la actriz María Garralón

La actriz que conocimos en Verano Azul, Farmacia de Guardia o Compañeros nos presenta su lado más personal. ¿Quién es María Garralón más allá de la pantalla?

¡Empezando por todo lo alto! Laura resuelve el primer panel por 1.000 euros

¡Empezando por todo lo alto! Laura resuelve el primer panel por 1.000 euros

El alcalde de Villena, desolado tras el robo de las joyas del museo

El alcalde Villena rompe a llorar tras el robo del tesoro de la localidad: "Estamos absolutamente desolados"

Vecinos de Ceuta

Los vecinos de Ceuta denuncian ataques a militares y más asentamientos en las playas: "Me entraban en casa"

Publicidad