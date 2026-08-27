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Paco Castañares, tajante sobre Margarita Robles por la crisis del CNI: "Si fuera el ministro de Defensa habría dimitido ya"

El exdiputado del PSOE en la Asamblea de Extremadura considera que Margarita Robles debería dejar el Gobierno si se confirma que el CNI avisó de la entrada masiva en Ceuta y sus advertencias fueron ignoradas.

Paco Castañares, contra Margarita Robles

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Andrea Fernández
Publicado:

La crisis de Ceuta abre una nueva grieta dentro del Gobierno. La guerra de versiones entre el Ministerio de Interior y el de Defensa sobre los avisos del CNI antes de la entrada masiva de personas en la ciudad autónoma pone ahora el foco en las posibles responsabilidades políticas.

Mientras el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, asegura que no recibió ningún tipo de información, informe o aviso sobre lo que iba a ocurrir, desde Defensa se mantiene la versión de que los servicios de inteligencia sí hicieron su trabajo.

Paco Castañares cuestiona la versión del Gobierno

El exdiputado socialista se muestra contundente ante esta polémica. Considera difícil de creer que el CNI no pudiera detectar un movimiento de 80.000 personas y sostiene que, si los servicios de inteligencia detectaron la convocatoria, debieron trasladarla de manera urgente al presidente del Gobierno y a los ministros afectados.

"El movimiento de 80.000 personas, la convocatoria de 80.000 personas, la ven desde el collado del lobo de mi pueblo, del puesto de vigilancia que hay contra incendios forestales, y mira que está lejos de Ceuta y del Estrecho", afirma, cuestionando así la posibilidad de que el Gobierno no conociera la magnitud de lo que estaba ocurriendo y recuerda que el presidente del Gobierno mantiene reuniones periódicas con el director del CNI. "¿Qué es eso de que no se sabe o de que igual no vieron?", plantea.

La polémica llega también hasta Margarita Robles. Preguntado por si él habría dimitido de ocupar el cargo de ministro de Defensa en una situación como esta, Paco Castañares es tajante: "Obviamente, habría dimitido ya".

"Yo creo que lo que tiene que hacer es dimitir"

El exdiputado considera que la ministra debe defender la credibilidad del CNI, un organismo que depende de Defensa, y cree que poner en duda la capacidad de los servicios de inteligencia supone un problema de enorme gravedad: "Yo creo que lo que tiene que hacer es dimitir". Para Castañares, Robles debería hacerlo tanto para salvaguardar su propia trayectoria como para defender al organismo que está bajo su responsabilidad.

¿Y si el CNI no avisó?

Pero Paco Castañares plantea también el escenario contrario. ¿Qué ocurriría si finalmente se demostrara que el CNI no detectó el movimiento o no informó al Gobierno con la suficiente antelación? Su respuesta es todavía más contundente, ya que considera que, de confirmarse ese supuesto, el error sería de tal magnitud que habría que plantearse incluso la disolución del servicio de inteligencia.

"El CNI no puede haber cometido ese error tan de bulto"

Paco Castañares

Castañares opina que si los servicios de inteligencia no hubieran sido capaces de detectar un movimiento de estas dimensiones y advertir al Gobierno antes de que se produjera la entrada masiva, "debería ser disuelto de inmediato".

La gran incógnita sigue siendo, por tanto, qué información recibió realmente el Gobierno, cuándo la recibió y quién tuvo conocimiento de ella antes de la crisis de Ceuta. Una guerra de versiones entre Interior y Defensa que deja abierta una pregunta: ¿Quién sabía qué y cuándo?

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