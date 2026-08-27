Joan Guirado, sobre la cancelación de las vacaciones de Pedro Sánchez en Andorra: "A alguien de su entorno no le ha sentado muy bien"

"Marcha atrás de Moncloa y este año se queda sin ese apéndice de las vacaciones que cada año hacía en Andorra tras la publicación", declara Joan Guirado, redactor de 'ABC', tras la publicación de Ketty Garat en el periódico. El titular dice: "Sánchez se vuelve a ir de vacaciones tras tener que rectificar toda su gestión en Ceuta". El periodista ha conectado con nosotros para revelar el motivo de esta retirada por parte del presidente.

Los colaboradores le han preguntado a Guirado cuál cree que es el motivo por el que Sánchez podría haber decidido cancelar su último destino de las vacaciones, que tal y como ha recordado el periodista, lleva siendo Andorra los tres últimos años. "Yo creo que le dicen que no es buena idea y, además, se junta con el adelanto de la participación en el Congreso del 9 al 3 de septiembre", explica.

"Si no, los planes no se hubieran alterado"

Guirado afirma lo siguiente: "Los socios parlamentarios dijeron: o vas antes o la iniciativa que tenía el Partido Popular de comparecencia urgente podría haber salido con el voto de algunos de los socios parlamentarios". Según el periodista, alguien de su gabinete, de su entorno más cercano o del Partido Socialista como tal, podría haberse mosqueado con esta información. "Recordemos, además, que a finales del mes de julio en Moncloa nos dijeron que el presidente se cogía todo el mes de agosto y luego hubo una modificación al señor Bolaños, a hacer un Consejo de Ministros".

En caso de que no hubiera habido este "acoso y derribo" al presidente tras tomarse este mes de vacaciones, el periodista asegura que "si no, los planes no se hubieran alterado y ni hubiera sido noticia posiblemente".

Paco Marhuenda: "El presidente del Gobierno tiene un problema"

A este debate ha querido sumarse Paco Marhuenda, director de 'La Razón', quien señala que el presidente "tiene un problema". El problema en cuestión: "Actúa como un autócrata porque ya no se fía de nadie. A los que tiene, los tiene a sueldo".

En base a esto, el periodista hace referencia en la relación de Sánchez con Diego Rubio, director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno. "Todos los presidentes del Gobierno acaban sufriendo una evolución parecida y es que acaban confiando solo en personas que no vean como sucesores. Yo creo que Diego Rubio, que es una persona muy bien cualificada, es una persona que influye", afirma.

Marhuenda, pese a no ser el mayor defensor del presidente del Gobierno, admite una cosa: "Las cosas no creo que sean blancas o negras. Es muy trabajador, al margen de lo de agosto. Mi impresión es que escucha a muy pocos y decide él".

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