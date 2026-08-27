Los antidisturbios impiden un enfrentamiento entre ceutíes y migrantes en una nueva jornada de manifestaciones

Un día más han vuelto a repetirse las manifestaciones por toda la ciudad. Estas protestas, en contra de la gestión de la crisis, se han prolongado durante la noche. Y la tensión ha ido cada vez a más. Los antidisturbios se han desplegado por las calles de Ceuta y sobre todo cerca de la Playa del Trampolín para controlar y evitar que hubiera enfrentamientos entre ceutíes y migrantes. Una persona mientras graba asegura que: "Todo lo hemos reventado. Mira, y ahora vamos para allá, vamos a ir por ellos".

Caos absoluto

Además, cientos de personas han invadido las calles y han parado el tráfico durante varios minutos. Los que se encontraban allí, no se creían lo que estaban viendo: "Dios la que se está liando aquí". Cuanto más se acercaban a los manifestantes, más tensa se volvía la situación: "Dios, que vienen por aquí".

Destrozan asentamientos

Una vez han terminado las protestas, manifestantes han destrozado los asentamientos de los migrantes en la playa del trampolín. El caos se ha apoderado de la escena y, los antidisturbios se han visto obligados a intervenir para evitar enfrentamientos de los ceutíes con los migrantes.

Los ceutíes no pueden más

Durante la manifestación, se han podido escuchar varios cánticos que se llevan repitiendo muchos días entre los ceutíes: “¡Ceuta unida, jamás será vencida!” o “¡Ceuta no se vende, Ceuta se defiende!”. Las protestas se centran en pedir la expulsión de los migrantes de Ceuta: "Es que no tenemos los medios ni los recursos para sostener esta situación”. Los ceutíes aseguran que no pueden más y piden la dimisión del delegado del Gobierno: “No puede ser, ya el pueblo ya no aguanta más. Están convirtiendo Ceuta en un CETI y Ceuta no es un CETI".

Allí, Juan Jesús Vivas ha vuelto a aparecer a pie y ha vuelto a recibir el cariño de los suyos reflejado entre cánticos de "¡Viva Juan Vivas!" y aplausos. Una situación, que lejos de calmarse, cada vez es más insostenible.

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