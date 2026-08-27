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Mejores momentos | 27 de agosto

¡Empezando por todo lo alto! Laura resuelve el primer panel por 1.000 euros

Aunque Laura no ha empezado su turno del todo convencida, la suerte le ha sonreído y ha conseguido un panel de 1.000 eurazos con unas pocas tiradas.

¡Empezando por todo lo alto! Laura resuelve el primer panel por 1.000 euros

¡Empezando por todo lo alto! Laura resuelve el primer panel por 1.000 euros

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Marta Jorge
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Efrén ha perdido su turno en este primer panel de La ruleta de la suerte y le ha tocado jugar a Laura, que ha puesto el listón muy alto nada más comenzar el programa.

Al principio, la concursante se ha desanimado un poco al ver que ha dicho la ‘C’ que estaba 5 veces y no ha podido ganar nada porque ha caído en el ‘X2’. “Ya sé que duele un poco”, le ha reconocido Jorge Fernández. Sin embargo, la cosa ha mejorado notablemente, porque en su siguiente tirada ¡ya ha sumado 200 euros!

Además, ha conseguido el gajo de ‘Todas las vocales’, pero lo mejor ha sido cuando ha caído en el gajo de ‘Verano 300’, porque ha optado por la ‘D’, que estaba 3 veces y se ha colocado con 1.050 euros. Así que, ha comprado una última vocal para asegurarse y se ha animado a resolver el panel muy feliz. “¡Tienes un marcador tan chulo!”, la ha felicitado el presentador. ¡Enhorabuena Laura! ¡No te pierdas el momento en el vídeo de arriba!

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Antena 3 » Programas » La ruleta de la suerte

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