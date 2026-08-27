El alcalde Villena rompe a llorar tras el robo del tesoro de la localidad: "Estamos absolutamente desolados"

Unos asaltantes han reventado esta madrugada los sistemas de seguridad del Museo de Villena y han robado parte del histórico Tesoro de Villena, un conjunto de piezas de oro, plata, hierro y ámbar de la Edad del Bronce. También se han llevado tres coronas de la Virgen y el Niño.

El tesoro fue hallado en 1963 por el arqueólogo José María Soler y sus colaboradores en una vasija enterrada. Estaba compuesto por 59 objetos, entre los que se encontraban 11 cuencos y 28 brazaletes, todos los artículos de oro. De todos estos objetos, los ladrones se han hecho con todos excepto tres vasijas de plata, un brazalete, parte de los adornos del bastón, y de las cuatro coronas solo ha quedado una.

"Era parte de nuestra riqueza"

Todo quedó grabado por las cámaras de seguridad, tanto en interiores como en exteriores. La Policía Local y la Guardia Civil investigan un robo que, según los primeros indicios, habría sido planificado y ejecutado por profesionales.

El alcalde de Villena, Fulgencio José Cerdán Barceló, se ha mostrado desolado: "Estamos absolutamente desolados. Es parte de nuestro patrimonio, de nuestra riqueza y de lo que nos sentimos orgullosos". Además, ha trasladado su apoyo a los vecinos de Villena ante lo ocurrido.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en atresplayer.