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El alcalde Villena rompe a llorar tras el robo del tesoro de la localidad: "Estamos absolutamente desolados"

Los ladrones se han llevado prácticamente todo el botín, el cual era reconocido por el pueblo como "la riqueza de la que se sienten orgullosos".

El alcalde de Villena, desolado tras el robo de las joyas del museo

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Sofía Avendaño
Publicado:

Unos asaltantes han reventado esta madrugada los sistemas de seguridad del Museo de Villena y han robado parte del histórico Tesoro de Villena, un conjunto de piezas de oro, plata, hierro y ámbar de la Edad del Bronce. También se han llevado tres coronas de la Virgen y el Niño.

El tesoro fue hallado en 1963 por el arqueólogo José María Soler y sus colaboradores en una vasija enterrada. Estaba compuesto por 59 objetos, entre los que se encontraban 11 cuencos y 28 brazaletes, todos los artículos de oro. De todos estos objetos, los ladrones se han hecho con todos excepto tres vasijas de plata, un brazalete, parte de los adornos del bastón, y de las cuatro coronas solo ha quedado una.

"Era parte de nuestra riqueza"

Todo quedó grabado por las cámaras de seguridad, tanto en interiores como en exteriores. La Policía Local y la Guardia Civil investigan un robo que, según los primeros indicios, habría sido planificado y ejecutado por profesionales.

El alcalde de Villena, Fulgencio José Cerdán Barceló, se ha mostrado desolado: "Estamos absolutamente desolados. Es parte de nuestro patrimonio, de nuestra riqueza y de lo que nos sentimos orgullosos". Además, ha trasladado su apoyo a los vecinos de Villena ante lo ocurrido.

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