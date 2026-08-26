El error más afortunado de ¡Salta!: Aurora se convierte en controller por descarte

Nada más comenzar este programa, lo que saltado es la sorpresa en la ronda para elegir al controller. Manel Fuentes les ha planteado a los cinco participantes una pregunta sobre la célebre serie Friends. La obligada rapidez al pulsar la afirmación correcta le ha jugado una mala pasada a Aurora, sin saber que eso precisamente iba a decidir por completo el rumbo a través del puente.

Sorprendida por la velocidad de sus compañeros, la concursante ha comprobado que la respuesta que ella quería pulsar, la opción C, ya había sido escogida por Lucía. "La tuya está pillada, por tanto, me parece que solo te queda la A", le ha aclarado Manel. Aurora se ha quedado resignada porque creía que Ben Stiller interpretó al prometido de Phoebe y no que Julia Roberts se enrollaba con Chandler.

Sin embargo, para sorpresa de todos, la afirmación C era incorrecta. La A era la clave para ser controller, por lo que ha llevado una grata e inesperada sorpresa. ¡No te lo pierdas!

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