Roberto Brasero avanza que el jueves llegará con "aroma de otoño"

Este miércoles ya hemos tenido que sacar el paraguas en el noroeste peninsular y mañana llega una nueva borrasca que llevará el mismo camino. Tendremos cielos muy nubosos o cubiertos en Galicia, Asturias, el oeste de Castilla y León y Extremadura, con lluvias que podrán ser localmente fuertes y con tormentas, especialmente en el sudoeste de Galicia.

Es posible que las lluvias alcancen zonas de Cantabria, el país vasco, resto de Castilla y León, oeste de Castilla La-Mancha y Comunidad de Madrid. Por la tarde, podremos tener algún chubasco en Melilla y Baleares así como tormentas en los Pirineos. También en Canarias se irán nublando los cielos en las islas occidentales por el paso de la parte final de ese frente que nos dejará un tiempo parecido al del inicio del otoño en el oeste peninsular. En el área mediterránea por el contrario, tenemos otra vuelta de tuerca del verano ya que al sol se le sumará un viento seco y fuerte por momentos y temperaturas más elevadas

Ambiente más fresco

Este jueves tendremos un descenso generalizado de las temperaturas mínimas, y por lo tanto un amanecer más fresco. Seguiremos con mínimas por encima de 20º en el área mediterránea y sin embargo, se quedarán por debajo de los 10º en la meseta norte.

Por la tarde también bajarán las máximas en Canarias y en la mayor parte de la Península, incluso notablemente en zonas del interior, pero en el litoral mediterráneo y Baleares todavía podrán subir más ,con un jueves muy caluroso en la Región de Murcia, Comunidad Valenciana y Cataluña que contrastará con el ambiente más llevadero en las temperaturas del resto de España. Habrá que esperar al viernes para que bajen algo las temperaturas en el área mediterránea, aunque ese día en el interior de la península amanecerá más fresco que hoy e incluso que mañana.