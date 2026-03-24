Tensión entre Afra Blanco y Carmen Morodo por las elecciones en Andalucía: "Si me señalas mis opiniones yo señalo las tuyas"

Las elecciones en Andalucía que se celebrarán el próximo domingo 17 de mayo son una plaza importante para medir el pulso de la ciudadanía antes de las elecciones generales. El presidente de la Junta de Andalucía Juanma Moreno ha fijado esa fecha para celebrar los comicios de la Comunidad. Una de las incógnitas ahora es quién va a sustituir a María Jesús Montero en el Gobierno, una vez que salga para dedicarse íntegramente a engrosar su perfil como candidata del PSOE. Según el diario El País Félix Bolaños podría ser quien asumiese el cargo de vicepresidente del Gobierno. El ministro de Economía Carlos Cuerpo es otro de los nombres que suenan para asumir la cartera de Hacienda convirtiéndose así en 'súperministro'.

"Es poco inteligente subestimar al PSOE y más si hablamos de Andalucía"

La activista y colaboradora de Espejo Público Afra Blanco cree que es poco inteligente subestimar al PSOE y más si estamos hablamos de Andalucía. Pone de relieve que el PP ha fijado objetivos que no ha cumplido en Andalucía y califica como un "error" esta convocatoria. Cree que antes de convocar elecciones Juanma Moreno tenía que haber puesto en marcha el paquete de medidas anticrisis.

Por su parte, la subdirectora de La Razón Carmen Morodo cree que con su discurso Afra confunde a la audiencia porque plantea que al convocar elecciones el Gobierno en funciones no puede hacer nada. "Nos hemos habituado a la anomalía institucional con el Gobierno de coalición y de izquierdas y eso no es lo normal". Unas afirmaciones que no compartía Afra quien además añadía que se había sentido señalada como periodista de izquierdas: "Si me señalas mis opiniones yo señalo las tuyas".

Para Morodo la cita en las urnas en Andalucía no es un adelanto electoral como tal y señala que es algo que Moreno por calendario tiene que hacerlo. "El Gobierno de Andalucía tiene margen con una mayoría absoluta y con un calendario para aprobar cuando quiera las medidas anticrisis".

"Aquí tiene mucha importancia para los resultados el futuro de Vox"

El exsocialista Nicolás Redondo ha añadido que en estas elecciones es especialmente importante el resultado de Vox para ver cómo se posicionan los otros dos grandes partidos. "Ha aparecido en los últimos tempos una posición que le resta a esa posición triunfante que tenía", añade.

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