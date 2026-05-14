Edurne responde a las preguntas del ChatGPT de La Voz Kids: "Me tiene que erizar la piel"

Edurne se ha enfrentado a un curioso reto en La Voz Kids: dejar que ChatGPT le haga preguntas sobre su papel como coach: “Dime dos o tres preguntas que te apetezca preguntarme”, proponía la artista entre risas.

Durante la charla, la coach se mostró muy sincera sobre lo que más le emociona del formato: “Lo que más me emociona es verles a ellos emocionados, ver que están cumpliendo un sueño”, explicaba. “Es muy emocionante ver el brillo en sus ojos”, añadía, destacando la conexión que siente con los más pequeños.

Edurne también habló sobre su forma de elegir a los talents: “Hay niños que cantan súper bien, pero no tengo tanta conexión con ellos y me da rabia”, confesaba. Para ella, la clave está en la emoción: “Me tiene que erizar la piel y pasar algo”.

Además, adelantó el gran nivel de la edición: “Este año tenemos voces espectaculares”, aseguraba, dejando claro que la competencia será más fuerte que nunca.