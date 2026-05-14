Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Muy pronto

Vuelve el concurso más extremo de la televisión: ¡Salta!, con Manel Fuentes

El estreno de la nueva temporada está a punto de llegar a Antena 3 con más dosis de adrenalina y entretenimiento.

Vuelve el concurso más extremo de la televisión: ¡Salta!, con Manel Fuentes

Publicidad

Alberto Mendo
Publicado:

Manel Fuentes está a punto de recibir a los nuevos concursantes de ¡Salta!, que estrena muy pronto nueva temporada en Antena 3. La tensión, el riesgo, la estrategia y los conocimientos generales son los protagonistas.

"¡Es hora de jugar!": nueva temporada de ¡Salta!, muy pronto en Antena 3

En cada entrega se juegan dos rondas en las que participan cinco concursantes en cada una y el premio final al que se opta en cada ronda es 50.000 euros. Al arrancar el juego, el presentador expone 5 afirmaciones sobre un mismo tema, y solo una es cierta. Todos los concursantes a la vez marcan la respuesta que creen correcta. El más rápido en pulsar la opción correcta se convierte en el “controller”, que determinará el orden del juego.

Esta persona pasa a controlar el juego y tiene una gran ventaja: puede decidir si jugar él o hacer que se la juegue otro. Aquí recae toda la estrategia del concurso: conviene dejar que vayan pasando otros para llegar directamente a los últimos niveles con menos riesgo de fallar, pero también puede ocurrir que los oponentes acierten y vayan superando niveles hasta el final, y entonces el “controller” nunca juegue.

En el caso de que el “controller” decida entrar a jugar y caiga en uno de los niveles, el presentador volverá a jugar una ronda inicial con los concursantes restantes para elegir al nuevo “controller”. Si solo quedará un jugador, él mismo tendría que entrar a jugar. Los concursantes juegan de uno en uno. Si va acertando respuestas, pasa al siguiente nivel; si falla, una trampilla en el suelo se abre y cae al vacío. Entonces entra al juego el concursante que el “controller” decida o él mismo si se siente confiado para llegar a la última fase.

José, concursante de ¡Salta!

¿Freddie Mercury, cantando en Barcelona 92 con Monserrat Caballé? Este lapsus deja sin premio a José en ¡Salta!

Antena 3» Programas» Salta

Publicidad

Programas

Vuelve el concurso más extremo de la televisión: ¡Salta!, con Manel Fuentes

Vuelve el concurso más extremo de la televisión: ¡Salta!, con Manel Fuentes

Sonsoles Ónega

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, nuevos datos del falso médico que estafó 30.000 euros a mujeres mayores

¡2.750 euros son suyos! Marta resuelve el Panel Final de La ruleta de la suerte

¡2.750 euros son suyos! Marta resuelve el Panel Final de La ruleta de la suerte

Alonso Caparrós relata la agresión que sufrió.
Agresión

Alonso Caparrós relata las constantes agresiones que sufre al ser reconocido: "Mi mujer me sujeta"

Martina desata la risa en su presentación: “Lo que más me encanta es hablar, incluso cuando no se debe”
Mejores momentos | 14 de mayo

Martina desata la risa en su presentación: “Lo que más me encanta es hablar, incluso cuando no se debe”

Marlaska y Guardia Civil
Guardia Civil

La gran victoria de Raquel, viuda de guardia civil: "He ganado y abro el camino para que otras puedan cobrar la indemnización"

Raquel Pérez, viuda de un guardia civil asesinado en 2018, carga contra el Ministerio del Interior y celebra la sentencia que abre la puerta a indemnizaciones para otras familias: “A mi marido lo mataron dos personas: el asesino y quien no le dio medios para defenderse”.

Rubén Amón
OPINIÓN

Rubén Amón, sobre la 'amnesia y el autobombo' de Pedro Sánchez en Andalucía: "Es la forma de encubrir aquella gestión"

El presidente del Gobierno subrayaba el buen rumbo de la economía española pese a conflictos internacionales, desastres naturales y crisis mundiales como la pandemia. Sin embargo en Espejo Público ponían el foco justo en los acontecimientos que Pedro Sánchez se dejaba en el tintero.

Receta casera y fácil de tartitas de albaricoque, de Karlos Arguiñano: "Es muy sencillo triunfar en casa"

Receta casera y fácil de tartitas de albaricoque, de Karlos Arguiñano: "Es muy sencillo triunfar en casa"

Miquel Valls confiesa su historia de amor.

La confesión de Miquel Valls sobre ligar en portales de empleo: "Estuve tres años con un hombre casado"

Un hombre de 42 años agrede a sus padres y se queda con su vivienda.

"Perdió la visión de un ojo y tiene varias costillas rotas": unos padres desesperados por la violencia de su hijo

Publicidad