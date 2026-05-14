Vuelve el concurso más extremo de la televisión: ¡Salta!, con Manel Fuentes

Manel Fuentes está a punto de recibir a los nuevos concursantes de ¡Salta!, que estrena muy pronto nueva temporada en Antena 3. La tensión, el riesgo, la estrategia y los conocimientos generales son los protagonistas.

En cada entrega se juegan dos rondas en las que participan cinco concursantes en cada una y el premio final al que se opta en cada ronda es 50.000 euros. Al arrancar el juego, el presentador expone 5 afirmaciones sobre un mismo tema, y solo una es cierta. Todos los concursantes a la vez marcan la respuesta que creen correcta. El más rápido en pulsar la opción correcta se convierte en el “controller”, que determinará el orden del juego.

Esta persona pasa a controlar el juego y tiene una gran ventaja: puede decidir si jugar él o hacer que se la juegue otro. Aquí recae toda la estrategia del concurso: conviene dejar que vayan pasando otros para llegar directamente a los últimos niveles con menos riesgo de fallar, pero también puede ocurrir que los oponentes acierten y vayan superando niveles hasta el final, y entonces el “controller” nunca juegue.

En el caso de que el “controller” decida entrar a jugar y caiga en uno de los niveles, el presentador volverá a jugar una ronda inicial con los concursantes restantes para elegir al nuevo “controller”. Si solo quedará un jugador, él mismo tendría que entrar a jugar. Los concursantes juegan de uno en uno. Si va acertando respuestas, pasa al siguiente nivel; si falla, una trampilla en el suelo se abre y cae al vacío. Entonces entra al juego el concursante que el “controller” decida o él mismo si se siente confiado para llegar a la última fase.