Romper la relación con su madre le ha permitido empezar a vivir: "Es una persona que no quiero en mi vida"

Las rupturas nunca son fáciles, pero menos aún si la persona con la que tienes que romper es tu madre. Es lo que le pasó a Abril, que desde hace 4 años no se habla con la suya.

Desde que era pequeña, Abril no se entendía con su madre. Los enfrentamientos, castigos, el control, las discusiones y la manipulación emocional eran constantes. "Ella de cara a fuera es una mujer estupenda, una tía increíble, pero luego tiene episodios en los que se comporta muy mal", afirma, "es un cúmulo de muchos años sintiéndome anulada".

Sin embargo, no todos los momentos con su madre eran difíciles. Fue precisamente eso lo que retuvo durante años a Abril, encerrada en lo que ella califica como una relación tóxica. "Durante mi infancia tengo días maravillosos con ella y otros que son los peores de mi vida", recuerda.

Todo cambió el día que, tras una discusión, Abril decidió bloquear a su madre y pedirle que no la escribiera más. "Fue mi cuerpo que dijo 'basta'", asegura Abril. Con el paso de los días se dio cuenta de que había estado viviendo con una ansiedad constante que, desde que no se hablaba con su madre, ya no estaba.

A día de hoy, Abril tiene claro que romper con su madre le permitió empezar a vivir: "Siento que he dejado de sobrevivir y he empezado a vivir, que me priorizo", advierte Abril. Una decisión que cambió su vida y que es reflejo de que no siempre la sangre se entiende.

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