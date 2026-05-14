David reclama 9.000 euros a Renfe por la ansiedad que le producen los retrasos: "Tengo un informe psicológico que lo acredita"

Los retrasos de Renfe han llevado a David, un estudiante catalán, a dar un paso que podría hacer historia. David Pujol reclama 9.000 euros a Renfe por los daños morales que, asegura, le han provocado las continuas incidencias en el servicio de Rodalíes.

El joven explica que los retrasos diarios le han generado ansiedad, problemas de sueño, dificultades para concentrarse en sus estudios y fuertes dolores de estómago. "Me he tenido que mudar porque los trenes no funcionan y no llegaba a tiempo a exámenes, clases...", afirman, "he tenido muchos problemas de sueño, de estrés y de ansiedad a raíz de esto".

David ya ha presentado más de 40 reclamaciones desde octubre de 2024 y cuenta con un informe médico elaborado por su psicóloga para respaldar su denuncia. El mayor retraso que asegura haber sufrido fue de hasta cuatro horas.

"Un día me respondieron que lo intentarían mejorar, pero a mí eso no me vale", señala, "quiero que los jóvenes como yo puedan ir a la universidad sin problemas y vivir con su familia". ¿Logrará que le indemnicen?