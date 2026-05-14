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Mejores momentos | 14 de mayo

¡2.750 euros son suyos! Marta resuelve el Panel Final de La ruleta de la suerte

La concursante del atril azul ha conseguido resolver el Panel Final gracias a su abuela.

¡2.750 euros son suyos! Marta resuelve el Panel Final de La ruleta de la suerte

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Marta ha terminado la primera en la carrera hacia la Final de La ruleta de la suerte. A pesar de haber llegado a acumular muchos gajos que se han quedado sin usar, uno de ellos le ha servido de gran ayuda.

Con 750 euros ganados durante el programa, la del atril azul se ha enfrentado al Panel Final con una pista: tres del parchís. A Marta le ha hecho mucha ilusión porque reconoce que es un juego al que ha jugado desde pequeña con su abuela.

Finalmente, Marta ha sumado 2.000 euros a lo que tenía ya en su poder para terminar sus oposiciones o hacer ese viaje que tanto desea a Londres. ¡Enhorabuena!

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