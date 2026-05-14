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Rubén Amón, sobre la 'amnesia y el autobombo' de Pedro Sánchez en Andalucía: "Es la forma de encubrir aquella gestión"

El presidente del Gobierno subrayaba el buen rumbo de la economía española pese a conflictos internacionales, desastres naturales y crisis mundiales como la pandemia. Sin embargo en Espejo Público ponían el foco justo en los acontecimientos que Pedro Sánchez se dejaba en el tintero.

Rubén Amón

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Andrés Pantoja
Publicado:

Durante un mitin parte de la campaña del Partido Socialista en las elecciones de Andalucía 2026, Pedro Sánchez sacaba pecho de los datos económicos positivos de España para apoyar la candidatura de María Jesús Montero a la presidencia de la Junta.

El también secretario general del PSOE enumeraba los obstáculos que se habría encontrado la economía nacional por el camino, por lo menos algunos de ellos. Precisamente han sido las omisiones de Sánchez en ese acto las que han llamado la atención de muchos. Esa 'amnesia selectiva' sobre algunas crisis que casualmente han tocado más de cerca a los españoles y cuyas gestiones por parte de sus responsables tienen alguna que otra sombra que alcanza al partido en el Gobierno.

"¡Qué no seremos capaces de hacer con María Jesús Montero en el Gobierno de la Junta de Andalucía!", jaleaba Sánchez a la enfervorizada masa de afiliados, que se ponían en pie.

"¿Dónde están las tragedias más cercanas?"

Marta García Aller ironizaba tras escuchar al líder del PSOE, apuntando que "la guerra en Sudán del Sur tampoco influye en la economía española", y dejaba una pregunta en el aire: "¿Dónde están las tragedias más cercanas?".

Recordaba la DANA de Valencia de octubre de 2024, o el accidente de trenes de Adamuz, para apuntar que parecía que Sánchez había tenido responsabilidad directa en la gestión de las desgracias a las que hacía alusión.

"Ya no se acuerda, no entran en la hemeroteca las que salieron mal", expresaba por su parte Carmen Morodo.

Con la misma dureza se pronunciaba el periodista Rubén Amón, que acusaba al Ejecutivo de hacer encubrimiento con una selección sesgada al omitir el balance de la pandemia de Coronavirus: "La forma de encubrir aquella gestión consiste en demostrar que la del Hantavirus ha sido buena".

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