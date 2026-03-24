Feijóo, "optimista" con las elecciones de Andalucía: "No creo que los andaluces voten a la vicepresidenta de Pedro Sánchez"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha valorado los resultados de las recientes elecciones autonómicas y las negociaciones con Vox, ya que necesita su apoyo para gobernar en Extremadura, Aragón y Castilla y León. Es su segunda visita al programa en menos de dos meses, donde consideró a Vox como un "comodín".

Lo hace tan solo un día después de que el presidente de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, anunciase la fecha de las elecciones andaluzas, domingo 17 de mayo. El líder del PP ha contado que en la tarde del lunes lo llamó para explicarle los motivos de la convocatoria un mes antes de que finalice la legislatura.

Feijóo ha recordado que "hace 14 años que no se celebran unas elecciones en Andalucía antes de que venza la legislatura". Además saca pecho de que los presidentes autonómicos de su partido que convocan elecciones "cuando no puede aprobar el presupuesto (Extremadura) o finaliza la legislatura (Andalucía)".

"Todo parece indicar que el PP va a ganar las elecciones", asegura el líder popular, aunque matiza que "otra cosa es que haya que pactar". Lo que tiene claro es que María Jesús Montero no va a obtener buenos resultados: "No creo que los andaluces voten a la vicepresidenta de Pedro Sánchez".

"Conocen muy bien a Montero"

El motivo por el que el gallego cree que no va a salir vencedora es porque "ya la conocen de cuando estaba y después de sus siete años en el Gobierno de España". Se siente "optimista", ya que afirma que "Andalucía es un lugar donde conocen muy bien a Montero y lo que hizo en la Sanidad o en la Economía".

Aún así asume que "es muy difícil" alcanzar la mayoría absoluta. En Extremadura, Aragón y Castilla y León no lo consiguieron, y entiende que "en comunidades autónomas con ocho provincias" es más complicado: "Pero los andaluces son los que tienen la última palabra".

Los sondeos dan un repunte al PSOE, pero Feijóo subraya que "la estrategia de Pedro Sánchez es abandonar la socialdemocracia y convertirse en un partido radical de izquierdas, y absorber el voto de Podemos y Sumar para amortizar su caída".

Desde que Feijóo está al frente del Partido Popular se han celebrado 12 elecciones, diez de las cuales las han ganado los populares. A excepción de Cataluña, País Vasco, Navarra, Castilla-La Mancha y Asturias, gobiernan en el resto de comunidades.

¿Entrará Vox en el Gobierno?

Sin embargo, en las recientes elecciones necesitan el apoyo de Vox, con quien asegura que Mañueco, al igual que con el resto de grupos, va "a tener contacto" el miércoles. En cuanto a Extremadura "está muy adelantada y creo que esta semana hay un contacto más formal".

Aún así se queja de que "no es razonable que Extremadura que votaron en diciembre del mes pasado esté sin gobierno en la segunda quincena del mes de marzo del siguiente año". Su líder, Santiago Abascal, dijo que las negociaciones en Extremadura estaban bloqueadas por Feijóo y el PP, pero el gallego lo desmiente: "No se lo cree nadie".

Manifiesta "ser consecuente con los resultados en las urnas" porque "los españoles han dicho el PP ha ganado las elecciones, en Extremadura ha triplicado los escaños, en Aragón casi los ha duplicado y Vox es la tercera fuerza política consolidada con ascenso en diputados y votos". Dice no tener "ningún interés en molestar a nadie", pero apunta que "un demócrata tiene que aceptar el resultado de las urnas".

"No voy a provocar ni a Abascal ni Vox"

Abascal ha declarado que no tenía claro entrar en los gobiernos, pero que lo harán por sus provocaciones. Feijóo dice que "no hay que interpretar literalmente lo que dice", ya que "Vox entrará en los gobierno si considera que tiene que entrar, no por reacción al presidente del PP, sino por lo que sea bueno para la CC.AA".

Además, señala que no va "a provocar al señor Abascal y a Vox porque no me parece responsable". Del mismo modo que explica que tampoco utilizará "los problemas internos de Vox para crear más inestabilidad dentro de la política española en la que no hay un gobierno estable"

"Mi objetivo es dar estabilidad a los millones de españoles de las comunidades autónomas que nos han votado", asegura.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.