Rappel queda al descubierto en Mask Singer tras un pleno unánime de los investigadores

La actuación de Tortuga en Mask Singer terminó con un momento inédito en el programa cuando Juan y Medio, Ana Milán, Boris Izaguirre, Ruth Lorenzo y Roberto Brasero apostaron por la misma identidad.

Tras quitarse la máscara, Rappel apareció ante el público entre aplausos y reconoció haber disfrutado de la experiencia. El vidente felicitó a los investigadores después de que lograran acertar plenamente su identidad en el programa.