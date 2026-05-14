Y ahora Son...coles
¿Por qué a los niños no les gustan las bodas?: "Porque se besan en la boca y me da mucho asco, las bocas tienen bacterias"
Jimeno acude a los niños para que le den respuesta a nuestras grandes preguntas. Esta vez, ha querido saber qué es lo que no les gusta de las bodas. ¡No te lo pierdas!
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Las bodas gustan mucho entre los adultos, pero suelen terminar con un niño dormido sobre dos sillas. Y es que aunque los mayores las disfruten mucho, entre los pequeños hay unanimidad: no les gustan las bodas.
Antonio Jimeno ha querido meterse en la cabeza de los niños y entender por qué no les gustan las bodas. Por eso, se ha ido al colegio micro en mano, dispuesto a conocer las respuestas más disparatadas de los niños.
"No me gustan porque los mayores se emborrachan y dicen bobadas", afirma uno de ellos. Otros lo tienen claro: lo peor son los besos de los novios. "Me dan mucho asco: las bocas tienen bacterias", sostienen.
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Los niños coinciden en que las bodas no son tan divertidas como parecen. ¡Aunque sí que lo son sus respuestas! ¡Dale al play para ver el vídeo al completo!
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