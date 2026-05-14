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¿Por qué a los niños no les gustan las bodas?: "Porque se besan en la boca y me da mucho asco, las bocas tienen bacterias"

Jimeno acude a los niños para que le den respuesta a nuestras grandes preguntas. Esta vez, ha querido saber qué es lo que no les gusta de las bodas. ¡No te lo pierdas!

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Las bodas gustan mucho entre los adultos, pero suelen terminar con un niño dormido sobre dos sillas. Y es que aunque los mayores las disfruten mucho, entre los pequeños hay unanimidad: no les gustan las bodas.

Antonio Jimeno ha querido meterse en la cabeza de los niños y entender por qué no les gustan las bodas. Por eso, se ha ido al colegio micro en mano, dispuesto a conocer las respuestas más disparatadas de los niños.

"No me gustan porque los mayores se emborrachan y dicen bobadas", afirma uno de ellos. Otros lo tienen claro: lo peor son los besos de los novios. "Me dan mucho asco: las bocas tienen bacterias", sostienen.

Los niños coinciden en que las bodas no son tan divertidas como parecen. ¡Aunque sí que lo son sus respuestas! ¡Dale al play para ver el vídeo al completo!

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