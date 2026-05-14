Lydia Lozano sorprende en Mask Singer al revelar su identidad tras esconderse bajo Pizza

Pizza protagonizó una de las actuaciones más comentadas de Mask Singer antes de ser desenmascarada frente al público y al equipo de investigadores.

Cuando llegó el momento de revelar su identidad, Lydia Lozano apareció bajo la máscara y provocó la sorpresa en plató. La colaboradora confesó cómo había vivido su paso por el concurso manteniendo el secreto hasta el final.