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MASK SINGER
Lydia Lozano sorprende en Mask Singer al revelar su identidad tras esconderse bajo Pizza
La periodista dejó atónitos a los investigadores de Mask Singer después de quitarse la máscara de Pizza y descubrirse como una de las famosas ocultas de la noche.
Pizza protagonizó una de las actuaciones más comentadas de Mask Singer antes de ser desenmascarada frente al público y al equipo de investigadores.
Cuando llegó el momento de revelar su identidad, Lydia Lozano apareció bajo la máscara y provocó la sorpresa en plató. La colaboradora confesó cómo había vivido su paso por el concurso manteniendo el secreto hasta el final.