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Lydia Lozano se escondía bajo la Pizza de Mask Singer... ¡y tanto Ana Milán como Boris Izaguirre lo sabían!

MASK SINGER

Lydia Lozano sorprende en Mask Singer al revelar su identidad tras esconderse bajo Pizza

La periodista dejó atónitos a los investigadores de Mask Singer después de quitarse la máscara de Pizza y descubrirse como una de las famosas ocultas de la noche.

Pizza protagonizó una de las actuaciones más comentadas de Mask Singer antes de ser desenmascarada frente al público y al equipo de investigadores.

Cuando llegó el momento de revelar su identidad, Lydia Lozano apareció bajo la máscara y provocó la sorpresa en plató. La colaboradora confesó cómo había vivido su paso por el concurso manteniendo el secreto hasta el final.

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