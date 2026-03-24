Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Un café con Susanna

Alberto Núñez Feijóo no se cierra a un pacto PP- Vox en Andalucía: "Somos consecuentes con el resultado de las urnas, nos guste o no"

Con las elecciones de Andalucía a punto de celebrarse, Alberto Núñez Feijóo asegura que el PP permitiría a Juanma Moreno pactar con Vox si no obtiene la mayoría absoluta en la Comunidad. "Somos consecuentes con el resultado de las urnas, nos guste o no".

Feijóo en Espejo Público.

Publicidad

Laura Simón
Publicado:

Asegura Alberto Núñez Feijóo que Juanma Moreno le ha llamado para comunicarle las razones que le han llevado a convocar elecciones en Andalucía el próximo 17 de mayo. El presidente del PP destaca que la legislatura está vencida y Andalucía va a elecciones "con un Gobierno estable, un presidente limpio y una Andalucía creciendo". Llega a estas elecciones satisfecho del balance del partido. Desde que él es presidente del PP se han celebrado 12 elecciones y el PP ha ganado 10, las dos restantes el PNV y el PSC.

"No creo que los andaluces voten a María Jesús Montero porque ya la conocen"

"Todo parece indicar que el PP va a ganar las elecciones pero queda ver si con mayoría absoluta. No creo yo que los andaluces voten ya a Montero porque la conocen de cuando estaba en la Comunidad y ahora después de sus 7 años en el Gobierno de España. Saben lo que ha hecho con la Sanidad y quiénes eran sus compañeros de Gobierno, algunos de ellos inhabilitados por el TS", sostiene.

Feijóo considera que Pedro Sánchez quiere "convertirse en un partido radical de izquierdas y absorber el voto de Podemos y Sumar para amortiguar su caída". "No creo que eso sea bueno.", añade.

"Juanma Moreno tendría autonomía para pactar con Vox"

Destaca que si Juanma Moreno tuviera que pactar con Vox tendría autonomía para hacerlo al igual que lo tiene María Guardiola en Extremadura o Jorge Azcón en Aragón. "Son sus decisiones, el marco general de negociación lo concretamos como hemos hecho. Eso afecta a todos los presidentes de comunidades autónomas pero negociamos los planes nacionales en el marco y luego ya los autonómicos", explica.

Tras el triunfo de Alfonso Fernández Mañueco en Castilla y León la comunidad ya está en negociaciones para formar Gobierno, no da crédito pensando que en Extremadura las negociaciones sigan estancadas. "Somos consecuentes con el resultado de las urnas, nos guste o no". "Mi objetivo es que haya un cambio político en mi país. Llegar a la conclusión de que vamos a tener 'sanchismo' 4 años más es un disparate económico y social para la convivencia del país". El popular es firme en sus palabras y mantiene que "el PP hará todo lo posible para que haya Gobierno".

"Las medidas anticrisis del PSOE no son suficientes"

Pide al PSOE que recapacite sobre las medidas anticrisis porque no las ve suficientes y mantiene que hay un mes para convalidar el real decreto y no se necesita que se vote el jueves. "Lo que planteo es que el Gobierno recapacite e incluya una rebaja del IRPF para facilitar que una familia pueda hacer la compra un poco más cómodamente".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en atresPlayer.

Imagen de Uxía, propietaria del gimnasio

Así es el gimnasio antifascista de Santiago de Compostela: "Para entrenar aquí, tenemos que hablar con esa persona y ver sus perfiles de redes para comprobar que es antifascista"

Antena 3» Programas» Espejo Público» Noticias

Publicidad

Programas

Imagen de Cristóbal Soria y Carmen Ro

El enfado de Carmen Ro con Cristóbal Soria sobre la etarra Anboto: "¡No pongas en mi boca palabras que no he dicho!"

Afra Blanco en Espejo Público.

Tensión entre Afra Blanco y Carmen Morodo por las elecciones en Andalucía: "Si me señalas mis opiniones yo señalo las tuyas"

Lorena Vázquez

Lorena Vázquez: "Los amigos de Blanca Romero no acaban de creerse la ruptura con Quique Sánchez Flores del todo"

Feijóo en Espejo Público.
Un café con Susanna

Alberto Núñez Feijóo no se cierra a un pacto PP- Vox en Andalucía: "Somos consecuentes con el resultado de las urnas, nos guste o no"

Imagen de Susanna Griso y Carlos Alsina
Elecciones Andalucía

Carlos Alsina, sobre los posibles pactos tras los resultados de las elecciones andaluzas: "Moreno hizo un canto al entendimiento entre partidos"

Imagen de Carmen Morodo y Laura Teruel
Elecciones Andalucía

El "dardo" de Carmen Morodo a María Jesús Montero: "Para lo que le ha faltado tiempo es para cumplir con sus obligaciones como ministra"

La convocatoria de las elecciones andaluzas acelera la salida del Gobierno de la ministra de Hacienda y vicepresidenta primera y son varios los que se quejan de que Montero "tiene un mes menos en el territorio" para abordar la campaña electoral.

Patricia Conde y Willy Bárcenas
Contenido extra

La confesión de Patricia Conde sobre su socio Willy Bárcenas: “Me cae muy bien y nos hace reír mucho con sus discursos”

La presentadora ha explicado los motivos que le han llevado a elegir al cantante como socio en la Gran Final de la sexta edición de El Desafío.

Omar Montes en El Hormiguero

Trancas y Barrancas evalúan el nivel de vejez de Omar Montes y Pablo Motos

Imagen de Nicolás Redondo

Nicolás Redondo, muy crítico con la candidatura de María Jesús Montero: "Representa el peor pasado del PSOE"

Esta noche, Carmen Maura será la protagonista en El Hormiguero

Esta noche, Carmen Maura será la protagonista en El Hormiguero

Publicidad