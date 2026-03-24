Alberto Núñez Feijóo no se cierra a un pacto PP- Vox en Andalucía: "Somos consecuentes con el resultado de las urnas, nos guste o no"

Asegura Alberto Núñez Feijóo que Juanma Moreno le ha llamado para comunicarle las razones que le han llevado a convocar elecciones en Andalucía el próximo 17 de mayo. El presidente del PP destaca que la legislatura está vencida y Andalucía va a elecciones "con un Gobierno estable, un presidente limpio y una Andalucía creciendo". Llega a estas elecciones satisfecho del balance del partido. Desde que él es presidente del PP se han celebrado 12 elecciones y el PP ha ganado 10, las dos restantes el PNV y el PSC.

"No creo que los andaluces voten a María Jesús Montero porque ya la conocen"

"Todo parece indicar que el PP va a ganar las elecciones pero queda ver si con mayoría absoluta. No creo yo que los andaluces voten ya a Montero porque la conocen de cuando estaba en la Comunidad y ahora después de sus 7 años en el Gobierno de España. Saben lo que ha hecho con la Sanidad y quiénes eran sus compañeros de Gobierno, algunos de ellos inhabilitados por el TS", sostiene.

Feijóo considera que Pedro Sánchez quiere "convertirse en un partido radical de izquierdas y absorber el voto de Podemos y Sumar para amortiguar su caída". "No creo que eso sea bueno.", añade.

"Juanma Moreno tendría autonomía para pactar con Vox"

Destaca que si Juanma Moreno tuviera que pactar con Vox tendría autonomía para hacerlo al igual que lo tiene María Guardiola en Extremadura o Jorge Azcón en Aragón. "Son sus decisiones, el marco general de negociación lo concretamos como hemos hecho. Eso afecta a todos los presidentes de comunidades autónomas pero negociamos los planes nacionales en el marco y luego ya los autonómicos", explica.

Tras el triunfo de Alfonso Fernández Mañueco en Castilla y León la comunidad ya está en negociaciones para formar Gobierno, no da crédito pensando que en Extremadura las negociaciones sigan estancadas. "Somos consecuentes con el resultado de las urnas, nos guste o no". "Mi objetivo es que haya un cambio político en mi país. Llegar a la conclusión de que vamos a tener 'sanchismo' 4 años más es un disparate económico y social para la convivencia del país". El popular es firme en sus palabras y mantiene que "el PP hará todo lo posible para que haya Gobierno".

"Las medidas anticrisis del PSOE no son suficientes"

Pide al PSOE que recapacite sobre las medidas anticrisis porque no las ve suficientes y mantiene que hay un mes para convalidar el real decreto y no se necesita que se vote el jueves. "Lo que planteo es que el Gobierno recapacite e incluya una rebaja del IRPF para facilitar que una familia pueda hacer la compra un poco más cómodamente".

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