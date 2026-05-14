A partir de las 17:00
Esta tarde en Y ahora Sonsoles, nuevos datos del falso médico que estafó 30.000 euros a mujeres mayores
Un hombre que se hacía pasar por médico ha estafado más de 30.000 euros a al menos 13 personas. Su modus operandi siempre era el mismo: llamaba a mujeres mayores fingiendo que sus hijos estaban en apuros y necesitaban una operación de urgencia que costaba miles de euros.
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Trece personas han caído en la estafa del falso médico de Madrid. Este llamaba a mujeres en su mayoría de entre 70 y 80 años y fingía que sus hijos habían sufrido un accidente. Jugando con la urgencia y la desesperación de las mujeres, les pedía dinero para costear una operación en la que supuestamente iba a utilizar "clavos de oro".
Normalmente, el estafador le decía a sus víctimas que su hijo tenía un pie en gangrena y que esa operación era la única forma que había de salvarle la pierna. Este llegaba incluso a cambiar voces en la misma conversación, haciéndose pasar también por los supuestos hijos.
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Esta tarde en Y ahora Sonsoles, te contamos cómo cayó el falso médico y hablamos con algunas de sus víctimas. ¡No te lo pierdas, esta tarde a partir de las 17:00 horas en Antena 3!
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