Esta tarde en Y ahora Sonsoles, nuevos datos del falso médico que estafó 30.000 euros a mujeres mayores

Trece personas han caído en la estafa del falso médico de Madrid. Este llamaba a mujeres en su mayoría de entre 70 y 80 años y fingía que sus hijos habían sufrido un accidente. Jugando con la urgencia y la desesperación de las mujeres, les pedía dinero para costear una operación en la que supuestamente iba a utilizar "clavos de oro".

Normalmente, el estafador le decía a sus víctimas que su hijo tenía un pie en gangrena y que esa operación era la única forma que había de salvarle la pierna. Este llegaba incluso a cambiar voces en la misma conversación, haciéndose pasar también por los supuestos hijos.

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, te contamos cómo cayó el falso médico y hablamos con algunas de sus víctimas. ¡No te lo pierdas, esta tarde a partir de las 17:00 horas en Antena 3!