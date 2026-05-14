Los concursantes de Tu cara me suena confiesan qué les sorprende de ellos mismos: "No me estoy agobiando nada"

Tu cara me suena 13 está siendo una de las ediciones más memorables en la historia del programa. Desde el humor de Leonor Lavado hasta la enorme mimetización de J Kbello en cada actuación, las galas de 2026 son capaces de dejar sin palabras a cualquiera.

Ahora bien, ¿cómo se vive el programa desde dentro? Los propios concursantes han querido sincerarse sobre cómo están llevando esta experiencia y qué es lo que no se esperaban cuando se apuntaron por primera vez.

"Me cuesta salir de mi propia voz", dice Sole Giménez; mientras que Aníbal Gómez afirma que lo que más le sorprende es "estar siendo bastante paciente".

"Cada semana es un reto nuevo", explica el argentino Martín Savi, algo que María Parrado no ve con malos ojos: "No me estoy agobiando nada".

Mientras, Paula Koops alucina con el virtuosismo para la imitación que tenía dentro y que no conocía: "Estoy flipando mucho en el sentido de que hay personas que yo nunca me imaginaba que iba a poder imitar".

Así, cada concursante ha ido revelando sus vivencias personales dentro del programa. ¿Quieres saber con qué se están encontrando inesperadamente? ¡Dale play al vídeo y descúbrelo!