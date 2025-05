Susana Díaz, sobre las acusaciones al PSOE derivadas de las filtraciones: "La mano en el fuego no la pongo nunca"

Nueva semana de ritmo frenético en la escena política. A las filtraciones de los mensajes de WhatsApp que se intercambiaron Pedro Sánchez y José Luis Ábalos, se sumaban nuevas informaciones del 'caso Koldo'.

Al parecer el Ejecutivo ya estaba sobre aviso desde hace tiempo de la posible filtración a los medios de comunicación de esas comunicaciones entre el presidente del Gobierno y el exministro de Transportes, según ha publicado el periódico 'El País'. También se hacía alusión a un supuesto chantaje al Partido Socialista con esa información. En Ferraz no habrían atendido a ninguna demanda, pero sí revisaron el contenido de los mensajes para descartar una relevancia preocupante.

Nuevas acusaciones, nuevas negaciones

Respecto al 'caso Koldo', los investigadores de la UCO estarían cerca de entregar al Tribunal Supremo un nuevo informe de la trama en el que se detallarían nuevos implicados. En su día Víctor de Aldama declaró ante el juez que Santos Cerdán, actual secretario de organización del PSOE, recibió a través de Koldo García un sobre con 15.000 euros en efectivo. Ahora la Guardia Civil analiza conversaciones que relacionan a Cerdán con adjudicaciones a la empresa constructora Acciona, según ha publicado 'El Confidencial'. Los agentes también investigan el presunto cobro de comisiones irregulares por parte del político, según publicaba el medio digital 'Artículo 14'.

Santos Cerdán por su parte ha rechazado todas las acusaciones en unas declaraciones a Antena 3 Noticias: "No interesa la verdad, simplemente seguir haciendo daño".

La confianza ¿plena? del PSOE

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, manifestaba su apoyo a Santos Cerdán y la certidumbre que tiene de su inocencia, respondía que "con toda claridad" pondría la mano en el fuego por su compañero de partido.

Sin embargo Susana Díaz, senadora socialista y expresidenta de la Junta de Andalucía, se pronunciaba de manera distinta a Bolaños: "Yo la mano en el fuego no la pongo nunca. La pondría por mis hijos y porque los he parido, porque a mi marido me lo encontré en la calle".

Al mismo tiempo que no confiaría ciegamente en nadie, la política andaluza no pone en duda la palabra de Santos Cerdán, que ha sido contundente a la hora de defender su integridad y negando los hechos. Pedía tranquilidad y respeto a la presunción de inocencia mientras que insistía: "Lo de poner la mano en el fuego... Yo hace muchos años que aprendí. Que eso no lo hago vamos."

Motivos de sorpresa, dudas e incertidumbre

Susana sí ha coincidido con otros miembros de su formación en denunciar que se esté hablado de un informe de la UCO que todavía se está elaborando, y del que teóricamente se ha filtrado parte: "Varios medios de comunicación hablan sobre un informe que todavía no existe".

También destacaba que fruto de esas informaciones se está dañando gravemente la reputación de Santos Cerdán: "Si al final no es lo que está pareciendo, el lamparón y la mancha que se le está echando a una persona, es enorme".

"Si al final resulta inocente, ya tiene la pena de telediario, y si hay algún tipo de otra cosa, pues el que la haga que la pague", añadía la senadora, que concluía: "Yo seré la primera en decir: 'Oye, pues no me lo esperaba', pero...".

