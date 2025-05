Paco Marhuenda critica duramente al PSOE por las últimas informaciones de Santos Cerdán y el 'caso Koldo': "Deja la política y, ¿dónde narices va?"

El actual secretario de organización del Partido Socialista, Santos Cerdán, gana enteros para ser el último investigado en el 'caso Koldo'. Según informaciones de 'Artículo 14', el sucesor de José Luis Ábalos formaría parte de la lista de beneficiarios de la trama de cobro de comisiones en los nuevos informes que la UCO está por presentar al Tribunal Supremo.

Mientras Chema Crespo, periodista y director del diario 'Público', esgrimía la presunción de inocencia para pedir prudencia a la hora de hacer valoraciones al respecto. En ese momento el también periodista, director del periódico La Razón, Paco Marhuenda atribuía un doble rasero a "la izquierda en este país": "Es muy llamativa, porque a Paco Camps no hubo presunción de inocencia, ni a Rita Barberá, los masacraron. Ciento y pico portadas de El País. La campaña más ignominiosa, más indigna que se hizo contra nadie".

"Un problema de degradación de la política"

"Lo que están haciendo aquí", respondía Crespo, a lo que Marhuenda replicaba que si ninguno de los escándalos que están siendo investigados resulta suficiente para hacer cambiar de opinión a su compañero: "Hay un problema de degradación de la política española, por una clase política en el PSOE, que no tiene donde caerse muerta".

La posición ideológica de Paco Marhuenda no es próxima a la del Partido Socialista. Él mismo lo afirmaba. Sin embargo rompía una lanza en favor de épocas pasadas de la formación: "Antes, en la época de Felipe González y de Zapatero, en el PSOE había gente que tenía ética (…) y luego tenían profesiones, tenían actividades, tenían una vida".

"Dónde narices va?"

A ese problema que advertía el director de La Razón añadía otro que personificaba en José Luis Ábalos anterior secretario de organización, exministro de Transportes, e investigado en el 'caso Koldo': "Ahora el problema que tienen es: los Ábalos de turno, los Santos Cerdán; es decir, gente que deja la política y Ábalos, ¿Dónde narices va?".

Hacía Marhuenda un último diagnóstico del actual curso político y al Gobierno de coalición de PSOE y Sumar que preside Pedro Sánchez: "Esta legislatura ya está acabada (...) ¿Sánchez aguantará? No tiene más remedio, pero dentro de unos días verá a su hermano sentado en el banquillo, unos propios meses después verá a su propia mujer sentada en el banquillo (...) No porque yo lo quiera. Que no lo hubieran hecho".

