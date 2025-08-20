Antena 3 LogoAntena3
Mejores momentos | 20 de agosto

Salva Reina se impone a Candela Cruz en La Pista: “¡Es la primera vez que acierto!”

El actor, veterano en Pasapalabra, ha conseguido acertar la canción de La Pista por primera vez.

Salva Reina se impone a Candela Cruz en La Pista: “¡Es la primera vez que acierto!”

Candela Cruz se ha estrenado en Pasapalabra por todo lo alto. La actriz ha dejado a todos asombrados con su debut siendo la encargada de comenzar a jugar en el Una de Cuatro firmando una prestación espectacular.

“Viene pisando fuerte”: Candela Cruz impresiona con su increíble estreno en Pasapalabra

En esta ocasión, le tocaba verse las caras con Salva Reina en La Pista con el objetivo de adivinar una canción de 1966. La intérprete ha sido más rápida con el pulsador, pero no ha conseguido más que sacar el ritmo mientras que su compañero de profesión se relamía esperando el rebote.

“Ojo, el mago”, se ha escuchado decir a Roberto Leal cuando le ha llegado el turno a Salva. El actor no ha fallado y ha conseguido sumar cinco segundos para su equipo y el libro de Pasapalabra: “¡Es la primera vez que acierto!”, ha exclamado el presentador. ¡Dale a play para ver este momentazo!

